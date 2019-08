Budeme fandit Celtiku, ujišťuje po losu Ligy mistrů slávistický kouč Trpišovský a hráči s ním

„Z čistě sportovního hlediska by byla nejpřijatelnějším soupeřem Kodaň, ale i já jsem maximálně spokojený," přemítal trenér Pražanů Jindřich Trpišovský, který si skotského protivníka pochopitelně také přál.

„Ve čtveřici potencionálních soupeřů jsem měl Celtic na prvním místě, takže jsem s losem maximálně spokojený. Skotsko, skvělá atmosféra, to jsem si přál."

„Nikdy se mi zatím nesplnilo přání, abych si zahrál na Ostrovech, takže je to los přímo fantastický. Tedy samozřejmě pokud Celtic přes Kluž postoupí, čemuž věřím. I proto mu budeme fandit, protože na dvojzápas s ním bych se hrozně těšil," přidával s k trenérovi obránce Vladimír Coufal.

„V Celtic Parku panuje jedna z nejlepších fotbalových atmosfér na světě, takže pro nás by bylo svátkem si tam zahrát," přemýšlel hned nad případným dějiště prvního zápasu, protože Celtic Park je skutečně proslulý svou neopakovatelnou atmosférou, ve které domácí hráči pokaždé o třídu narostou.

Hrát odvetu doma je výhoda, nepochybuje Coufal

„Těžko říct, zda je lepší začínat dvojzápas o Ligu mistrů venku nebo doma. Několikrát se nám v minulosti vyplatilo začínat na své hřišti," přemýšlel Milan Škoda nad sledem utkání určený rovněž v Nyonu.

„Podle mě je naopak výhodou hrát odvetu doma. Tedy pokud si z prvního zápasu přivezeme dobrý výsledek. Dává nám to totiž možnost hrát v prvním střetnutí otevřeně, abychom dali gól a měli pro odvetné utkání doma co nejlepší výchozí pozici," oponoval Coufal, který je přesvědčený, že ať už bude soupeřem Slavie Celtic nebo Kluž, naděje na postup jsou větří, než kdyby Pražané narazili na Ajax Amsterdam.

„Ono má obojí svá pro a proti, ale teď jsem rád, že hrajeme odvetu doma, protože to může skutečně představovat výhodu. Pokud ovšem dáme gól a uhrajeme na soupeřově hřišti dobrý výsledek," přemítal trenér Trpišovský. „Kdyby se nám to ovšem nepovedlo, hrálo by se nám doma mnohem hůř, protože každý gól, který by soupeř vstřelil, by znamenal velkou komplikaci."