Velký slávistický sen se rozplynul

Velký slávistický sen dostal trhlinu. Na cestě do základní skupiny Ligy mistrů si chtěli sešívaní zahrát proti slavnému Celtiku. Po losu bájili do jednoho o tom, jak si užijí atmosféru na Ostrovech. Realita však bude nakonec jiná. Místo slavného soupeře z Glasgow čeká úřadující české mistry cesta do Rumunska a bitva s Kluží. Ta vyhrála ve Skotsku v odvetě 3. předkola Ligy mistrů senzačně 4:3 a bylo vymalováno.

„Ve čtveřici potencionálních soupeřů jsem měl Celtic na prvním místě, takže jsem s losem maximálně spokojený. Skotsko, skvělá atmosféra, to jsem si přál," zářil po losu Trpišovský. Teď si bude muset nechat zajít na podobný svátek chuť a zamíří do země, která má na státní vlajce sparťanské barvy. Možná to Slavii ještě víc nastartuje a bude to znamenat speciální motivaci navíc.

„Nikdy se mi zatím nesplnilo přání, abych si zahrál na Ostrovech, takže je to los přímo fantastický," rozplýval se po losu také slávistický obránce Vladimír Coufal. Cestu na Ostrovy si nejspíš bude muset naplánovat v rámci dovolené. Nebo musí Slavia vyřadit Kluž a pak spoléhat, že jí los přisoudí právě vysněného soka z Anglie.

Vysněný sok ze Skotska mu tehdy vrtal v hlavě. „V Celtic Parku panuje jedna z nejlepších fotbalových atmosfér na světě, takže pro nás by bylo svátkem si tam zahrát," přemýšlel nedávno nad případným dějištěm prvního zápasu. Teď aby si na videu hledal, jaké peklo čeká na Slavii v úplně jiné destinaci.