Sešívaní rozhodli našprtaným signálem a Kolář pak chytil první penaltu v životě!

Signál, který se chlapcům povedl. A dost možná je dostal do Ligy mistrů. K postupu do základní skupiny mají fotbalisté pražské Slavie po výhře 1:0 v Rumunsku rozhodně blíže než Kluž. „Dal jsem gól z nacvičeného signálu, který jsme hodně trénovali,“ usmívá se Lukáš Masopust, který se před šestnáctkou opřel do míče, který mu z rohového kopu naservíroval Nicolae Stanciu.