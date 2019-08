Placírka za 400 milionů? Gól do dějin Slavie s příběhem vznikl v dílně asistentů

Jen penalta Davida Kalivody v Amsterdamu a dva góly Stanislava Vlčka v odvetě proti Ajaxu zatím dovedly v srpnu 2007 fotbalisty pražské Slavie do Ligy mistrů. Sešívaní jsou po dvanácti letech blízko druhému postupu do milionářské soutěže. Nacvičený signál korunovaný trefou Lukáše Masopusta je dovedl k výhře 1:0 v Kluži. Teď už stačí jen příští středu v Edenu proměnit postupový mečbol...!

Pokud Kluž nepředvede v Praze další obrat jako s Celtikem, může mít gól z prvního duelu cenu téměř 400 milionů korun! Taková je minimální prémie, kterou by si sešívaní postupem do Ligy mistrů zajistili.

Nejdražší letní posila rumunský reprezentant Stanciu, který se poblíž Kluže narodil, rozehrál rohový kop signálem za vápno a Masopustův volej na teč překvapivě zapadl až do sítě. Reprezentační záložník dal první gól v pohárech.

Fotbal je tak jednoduchý... Stačí jen vítězný gól předem namalovat!

„Šlo o nacvičený signál, trénovali jsme ho. Naštěstí vyšel a dali jsme z připravené akce gól," těší Lukáše Masopusta.

🎙️ | Střelec Lukáš Masopust a hrdina druhé půle gólman Ondřej Kolář hodnotí pro #slaviatv výhru v prvním zápas play-off Ligy mistrů v Kluži! #clusla #ohlasy



📺 OHLASY ➡️ https://t.co/46saHdKIV4 pic.twitter.com/3Brq38e4gX — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 20. srpna 2019

Nejprve se zdálo, že do míče práskne nártem, ale nakonec uspěl placírkou...

Věřil mu jen asistent

„To je takový příběh. Na tréninku jsme signály trénovali a já se vůbec netrefoval. Nikdo mi nevěřil kromě (asistenta) Jardy Köstla. Před zápasem jsem ještě mluvil se Sukem (Tomášem Součkem) a on se mě ptal, jestli by nebylo lepší zakončit nakonec placírou, protože nártem je to takové nepřesné. Tak jsem se nakonec rozhodl zkusit placírku a takhle to dopadlo," vypráví hrdina, jak k životní trefě přišel.

Gól si přitom ještě bude muset pustit na videu. Pořádně ani neví, jak míč do sítě prosvištěl.

„Věděl jsem, že gólman vyleze trošku ven, tak jsem vystřelit obloučkem na zadní. Před brankářem byl Mick van Buren, taky David Hovorka. Říkal, že míč skoro tečoval. Ještě že gólmanovi zákrok trochu znepříjemnili," líčí Masopust.

Z nácviku ho vyhnali

Jeho branka vznikla v dílně asistentů. "Kluci signál skvěle vymysleli. Trénovali jsme ho ještě v Praze, speciálně na Kluž. Potřebovali jsme nějakého střelce, jehož soupeř nebude hlídat, který bude málo pravděpodobný. Věděli jsme, že Tomáše Součka nebo Micka van Burena budou hlídat," dodává podrobnosti trenér Jindřich Trpišovský.

"Lukášovi pět šest pokusů nepadlo, dokonce jsme ho z nácviku na konci tréninku vyhnali a zkoušeli jiné hráče. A teď padl gól v pravý moment. Nico i Lukáš všechno provedli skvěle," libuje si Trpišovský.

Kulišárna domácí mužstvo dokonale zaskočila. "Slavia dala takový podivný gól, nikdy v životě jsem předtím takový neviděl. Střela nebyla nijak prudká," žasne kouč Dan Petrescu.

Hotovo však ještě zdaleka není. Rozhodující krok musí přijít v Edenu.

„Kluž je kvalitní a v odvetě musíme být efektivnější," uvědomuje si Masopust.