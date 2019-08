Liga mistrů je blízko. Ještě poslední krok, prosí Tvrdík. Které fanoušky Slavie nechce na odvetě vidět?

Nadšený. Jak jinak. Předseda představenstva fotbalové Slavie byl v úterý pozdě večer v sedmém nebi. Pražané vyhráli první zápas play off o postup do základní skupiny Ligy mistrů v Rumunsku nad Kluží 1:0 a mají velmi blízko do milionářské soutěže. „Kluci, díky moc. Ještě poslední krok prosím," vyhlížel už pár hodin po utkání odvetu v Praze.