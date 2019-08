V Rumunsku mají jasno. K postupu přes Slavii potřebuje Kluž zázrak

Jeden sportovní zázrak už si užili, teď budou spoléhat na další. Fotbalisté Kluže v cestě do základní skupiny Ligy mistrů remizovali před pár dny v prvním utkání s Celtikem 1:1 a leckdo je odepisoval. V odvetě 3. předkola ale senzačně vyhráli ve Skotsku 4:3 a teď se perou v play off Champions League se Slavií. Euforii z postupu přes slavného soka v táboře rumunského mistra vystřídaly po domácí prohře 0:1 obavy.„Potřebujeme zázrak!“ píše server adevarul.ro.

Do vedení šla Slavia ve 28. minutě, po rohovém kopu se trefil Lukáš Masopust. Gól rumunská média nadchl a označují jej za báječný. Když naopak v 79. minutě neproměnil Omrani penaltu, byl to pro celé Rumunsko šok. Hosté z Prahy měli v tu chvíli druhého hrdinu utkání - gólmana Koláře.

„Byl by zázrak se kvalifikovat do skupiny Ligy mistrů, ale tito kluci jsou schopni čehokoliv. Musíme se znovu pokusit o zázrak a mít i štěstí, to jsme nyní neměli," citoval server hotnews.ro trenéra Dana Petrescu.

„Kluž bude mít velmi obtížnou misi v České republice. Tým, ve kterém hraje Nicolae Stanciu, vyhrál 1:0 a má velmi blízko do základní skupiny Ligy mistrů," píše rumunský server adevarul.ro.

„Selhání se Slavií Praha v Lize mistrů. Rozhodne se příští středu v Praze. Český šampion učinil velký krok do základní skupiny," komentuje zase web realitatea.net.

Slávisté si přáli po losu jako soupeře slavný Celtic, chtěli si užít atmosféru na Ostrovech, jenže nakonec čelí Kluži. Český mistr nemusí litovat, první zápas zvládl, potvrdit ho ale musí v Edenu 28. srpna. Tady se rozhodne o postupu a také minimálně o pohádkových 400 milionech, které připlují na účet účastníka základní skupiny nejprestižnější evropské soutěže.

