Fanoušci zuří, přenos Slavie postihl výpadek. O2 TV chystá kompenzaci

Mnozí fanoušci, kteří využívají službu O2 TV, v úterý večer nemohli sledovat část zápasu Slavie s Kluží v play off Ligy mistrů. Důvodem byl výpadek, který poskytovatele služeb postihl. Ředitel sportovních kanálů O2 TV Marek Kindernay se za nedostupnost služeb divákům na svém Twitteru omluvil. Není to poprvé, co si diváci O2 TV na podobný problém stěžují.