Den před velkou bitvou učinila Slavia vstřícný krok k nespokojeným fanouškům

Už jen den zbývá do velké bitvy, která je má posunout do vysněné Ligy mistrů. Fotbalisté Slavie absolvují v úterý odpoledne předzápasový trénink a ve středu od 21:00 odehrají v Edenu odvetu play off s rumunskou Kluží. Vedení klubu se snaží najít společnou řeč i s částí fanoušků. kteří protestují proti bezpečnostním opatřením.