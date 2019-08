Červenobílá extáze! Slavia drží český fotbal, zahraje si Ligu mistrů

Nejspíš se zdravě naštval, když ho překladatelka den před zápasem uvedla jako Honzu Zbořila. Právě reprezentační obránce Jan Bořil totiž fotbalové Slavii svým premiérovým gólem v pohárech podruhé v historii potvrdil postup do Ligy mistrů. Sešívaní po výhře 1:0 v Rumunsku porazili stejným výsledkem Kluž také v odvetě 4. předkola a mohou se těšit na čtvrteční losování základních skupin v Monaku. Postupem si zajistili zisk takřka půl miliardy!

Jan Bořil slaví branku do sítě Kluže

Říká se, že vítězná sestava se nemění. Kouč Trpišovský ovšem do svých ofenzivních not dosadil proti úvodnímu duelu v Rumunsku dva nové hráče. Král ve středu pole nahradil Traorého, Škoda se pak na hrotu útoku chopil kapitánské pásky a na lavičku se přesunul Van Buren.

Jak slávisté slíbili, nehřešili na slibný náskok z Kluže a hráli na vítězství. Stanciu hned na úvod počastoval své krajany tvrdou střelou, kterou brankář zkrotil až na dvakrát.

Zleva Vladimír Coufal ze Slavie a Billel Omrani z CFR Kluž.

Kateřina Šulová, ČTK

Šance měla i Kluž

Tlak Slavie byl ovšem velmi krátký. Iniciativy se rychle chopil soupeř. Bordeianův přímý kop musel Kolář vyboxovat. V 17. minutě přežili sešívaní kritický moment. Rondón se dostal ve vápně za stopery a Omraniho ostrý centr mohl usměrnit do odkryté branky. Na míč však těsně nedosáhl a navrch fauloval Koláře.

Červenobílí vzali důrazné varování vážně. Také jim se cesta k tutovce otevřela. Stanciu vysunul do samostatného úniku Masopusta, jenže hrdina z Kluže nenavázal na svoji slavnou trefu z minulého týdne. Gólmana sice přehodil, branku však vůbec netrefil. Součkova hlavička pak zamířila těsně vedle.

Lukáš Masopust ve velké šanci selhal

Vlastimil Vacek, Právo

A je tady postup, pánové...!

Druhý poločas začala Slavia aktivně a Škoda dal povedenou střelou jasný povel k ofenzivě. Další jedovku vyslal pod břevno Stanciu, ale Arlauskis udržel čisté konto.

Jen do 66. minuty. Hovorka pod tlakem ve středu hřiště uvolnil Bořila a levý bek předvedl svoji životní akci. Využil volného prostoru, nasprintoval s míčem do vápna, tvrdě vypálil a jeho ránu stačil stoper Muresan zasakující za překonaným brankářem už jen srazit do sítě.

Jan Bořil se raduje z branky

Vlastimil Vacek, Právo

Bořil je přitom sváteční střelec. V české lize dal dohromady tři góly Příbrami a jeden Liberci. V evropských pohárech se trefil vůbec poprvé.

V tu chvíli byla Slavia pevně v sedle. Bylo jasné, že se nebude prodlužovat, Kluž potřebovala vstřelit dvě branky. Na obrat, jaký předvedla minule na Celtiku, už ovšem po náročné pouti z prvního předkola neměla síly.

Eden se proměnil v pravý fotbalový ráj, slávistická euforie z postupu do Ligy mistrů z něj bude tryskat minimálně celý podzim.

Odvetné utkání 4. předkola Ligy mistrů: Slavia Praha - CFR Kluž 1:0 (0:0) Branka: 66. Bořil. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Peretti - Valeri (video, všichni It.). ŽK: Masopust, Kúdela - Muresan, Deac, Tucudean, Djokovič. Diváci: 18.562. První zápas: 1:0, postoupila Slavia. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Král - Masopust (84. Traoré), Stanciu (90. Frydrych), Olayinka - Škoda (79. Hilál). Trenér: Trpišovský. Kluž: Arlauskis - Sušič, Burca, Muresan, Camora - Aurélio (64. Paun-Alexandru), Bordeianu, Djokovič - Deac (70. Hoban), Rondón (69. Tucudean), Omrani. Trenér: Petrescu.