Hrdina Slavie: Standa Vlček má holt smůlu, teď ho sundám z plakátu!

Vřítil se do šestnáctky, v pádu vystřelil, vzápětí se míč s přispěním jednoho z obránců rumunské Kluže třepetal v síti. Obránce fotbalové Slavie Jan Bořil se propadl do euforie: uháněl k ochozům, cestou kopem ve stylu kung-fu trefil rohový praporek. „Vůbec jsem nevěděl, jak mám slavit. Prostě jsem někam běžel, kluci pak na mě naskákali," soukal ze sebe Bořil, který premiérovým gólem v evropských pohárech rozhodl středeční domácí odvetu 4. předkola Ligy mistrů (1:0) a vystřelil sešívané do základní skupiny Champions League.