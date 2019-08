Potkal Ronalda, naložil Slavii. Atraktivnější skupinu mít nemohla, mne si Čech ruce

Sešívaní mají jasno. Pokud se jim něco nelíbí na složení skupiny Ligy mistrů, reklamovat ji mohou u Petra Čecha. Právě bývalý gólman fotbalové reprezentace a nyní poradce sportovního a technického úseku v Chelsea poslal Slavii při losu v Monaku do společnosti Barcelony, Dortmundu a Interu Milán. „Z hlediska atraktivnosti už jejich skupina lepší být nemohla,“ mne si Big Pete ruce, jak českému zástupci v elitní soutěži naložil.

Byl klíčovým mužem, který na pódiu přiřazoval taženým klubům příslušné skupiny.

„Se zástupci Slavie jsme se potkali a já jim před losem říkal, že pro českého fanouška by bylo dobře, kdyby jejich skupina byla atraktivní," líčí Petr Čech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Pavel Nedvěd dostal v Praze dort. Jak moc ho mrzí, že v Lize mistrů nenarazí Juventus na Slavii?

Sport.cz

A jak slíbil, tak sešívané nešetřil. Přihrál jim tři giganty Barcelonu, Dortmund a Inter Milán!

„Samozřejmě budou mít hodně těžkou roli v boji o postup, ale pro fanoušky bude skvělý zážitek vidět takové tři týmy v Praze," poukazuje gólman.

Nová zkušenost v lesku celebrit

Na losu se až dosud nikdy nepodílel. V Monaku získal novou a zajímavou zkušenost.

„Bylo zajímavé vidět, jakým systémem počítač funguje, jakým způsobem vybírá skupiny, jak se celý proces uskutečňuje. Bylo to obohacující a cítím se být poctěn, že jsem měl možnost losovat," pochvaluje si.

Barcelonský Lionel Messi... Do Edenu přijede nejlepší útočník Ligy mistrů!

Eric Gaillard, Reuters

V Monaku nešlo jen o los. UEFA vyhlašovala také ceny pro nejlepší hráče minulé sezony, přítomní byli i Lionel Messi či Cristiano Ronaldo.

„Měl jsem možnost potkat oceněné a nominované hráče. Přál jsem Allisonovi k titulu pro nejlepšího brankáře. Potkal jsem se s Cristianem Ronaldem, ale jen na chvíli. Měl jsem i své povinnosti směrem k médiím a k losování. Takže jsem neměl tolik času se všemi mluvit. Dokonce mi nezůstal čas přijít pozdravit Pavla Nedvěda," lituje Čech.

Na jedné vlně s Lampardem

Jako funkcionář Chelsea se bude v klubu zodpovídat, jaké soupeře pro Blues vybral... Ajax Amsterdam, Valencii a Lille.

„Naše skupina není jednoduchá, je hodně vyrovnaná. Každý může porazit každého," uvědomuje si.

Po poslednich 48 hodin povazuji za jiste, ze Slavie si splni i posledni stanoveny cil - klub bude v zisku. Barca, Dortmund a Inter v Praze, nadhera! Listky budou na jmeno a proti obcance, tohle jinak nepujde. Dekujeme za pochopeni. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 29. srpna 2019

„Lille začalo sezonu velmi dobře a daří se jim, i když přišli o Pepého, který přestoupil do Arsenalu. Co se týče Ajaxu, tak všichni víme, jak se jim Liga mistrů povedla v minulé sezoně, na niž určitě budou chtít navázat. S Valencií jsme hráli semifinále Evropské ligy ještě s Arsenalem, nebyly to jednoduché zápasy. Nečeká nás nic snadného, ale skupina je hratelná a naším cílem bude postup," přemítá Čech.

Má za sebou hektické první dva měsíce v nové funkci. A začátek spolupráce s novým trenérem Lampardem.

„S Frankem se známe dlouho, léta jsme byli spoluhráči. V přístupu k fotbalu máme hodně podobný způsob, jakým pracujeme. To může být naší výhodou a věřím, že to potvrdíme v dalších měsících a letech. Doufejme, že se nám bude dařit," uzavírá Čech.