San Siro? Kouzelná atmosféra, neskutečný trávník. Kdo tam zkazí balon, musí být dřevák, culí se Barák

Jaký dojem na vás Inter udělal? Má mít Slavia obavy?

Očekávám z obou stran fyzicky náročný, běhavý fotbal. Styl Slavie je hodně nepříjemný, snaží se soupeře presovat po celém hřišti, hraje téměř jeden na jednoho. Tak se prezentovala v uplynulé sezoně v Evropské lize. Což ale proti Interu může být problém.

Proč myslíte?

Protože každý hráč Interu, který nastoupí, má velkou kvalitu. V Udine nyní působí asistent, který tuto roli vykonával v minulém ročníku v Chelsea po boku kouče Sarriho. Hodně jsme se spolu o Slavii bavili. Říkal, že se Slavia prezentovala zajímavým fotbalem, ale proti takovému soupeři, jakým je Chelsea, nezkušeně. Protože pokud na Hazarda nastoupíte stylem jeden na jednoho, takový borec má obrovskou kvalitu, dokáže vytvořit přečíslení. Pak vznikají velké prostory a mezery. Na Stamford Bridge dostala Slavia čtyři góly ze začátku a bylo po zápase."

Tisková konference Jindřicha Trpišovského a Tomáše Součka v Miláně.

Podepisuje se na náročném stylu Interu nový trenér Conte?

Jednoznačně. Po zápase jsme se bavili s obráncem Interu Milanem Škriniarem. Říkal mi, že trénují hodně tvrdě. Conte dbá na pohybovou složku, chce hrát fyzicky náročný fotbal. Tým Interu je skvěle kondičně připravený, plus všichni hráči jsou vynikajícími fotbalisty. Bude to pro Slavii těžké.

Přesto, může na Interu pomýšlet na body?

Conteho hra je založený na dvou útočnících, kteří se pohybují ve středu hřiště, celý zápas se drží u sebe. Pokud si na ně dá Slavia pozor, defenzivní záložník Tomáš Souček bude vyplňovat prostor před stopery, má šanci uspět.

Lze ale vůbec ubránit útočníka typu Romela Lukaka?

Lukaku mi v sobotu přišel unavený, bylo po reprezentační pauze. Ale jeho kvalita je obrovská, je silový, hraje navíc pro tým. Což je u takových hvězd ojedinělé. Stopeři to s ním budou mít strašně těžké. Uvidí se, v jaké bude kondici.

Slavia trénovala na San Siru

sntv

Jaké prostředí slávisty na San Siru čeká?

Zápas s Interem na San Siru je pro mě nejhezčím v celé sezoně. V sobotu přišlo pětašedesát tisíc lidí, byla nádherná atmosféra, jako vždycky. Po letních příchodech trenéra Conteho a hvězd Lukaka, Godína a Sáncheze jsou fanoušci v očekávání. Myslím, že slávisty čeká nádherné utkání, navíc na neskutečném trávníku. Na San Siru a na Juventusu mají nejlepší v Itálii. Kdo zkazí na Interu balon, musí být dřevák.(směje se)

Mimochodem, jak jste užil návrat do Serie A?

Naposledy jsem sice hrál na Vánoce, ale to už jsem byl zraněný. Počítám si návrat od konce října, což je skoro jedenáct měsíců. Dostávám se pomalu do formy, do pohody, cítím se skvěle. Byl jsem moc rád, že mi dal trenér příležitost. Jen tak dál. Moje další šance určitě přijdou.