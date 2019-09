Už jen pár hodin dělí fotbalovou Slavii od návratu do Ligy mistrů. Pražané se mezi evropskou klubovou elitu vrací po dvanácti letech. Ze současného hráčského kádru tehdejší bitvy nepamatuje nikdo. V kádru, který nastoupí v úterý večer na San Siru proti Interu Milán, je navíc jediný klubový odchovanec Tomáš Souček. "Bude to nejvíc, co mohu zažít," culil se čtyřiadvacetiletý záložník, než vyběhl na legendární stadion k předzápasovému tréninku.