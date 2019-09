Prezident jako inspirace před bitvou s Interem? Zdeňka Zemana obdivuji, usmál se Trpišovský

„Pro Slavii jde o druhou účast, ale drtivá většina z hráčů, realizačního týmu, ale i vedení zažívá na San Siru premiéru mezi vyvolenými. Jsme ve společnosti gigantů. Naším přáním je neustoupit od vlastního stylu a budovat značku Slavie na mezinárodním poli," říkal trenér Slavie Jindřich Trpišovský, jehož tým záhy vyběhl k tréninku na legendární San Siro.

Hráči si pod tribunou nesoucí vzkaz Inter is Not for everyone (Inter není pro každého) na úvod tréninku zahráli bago, pak se vrhli do poslední přípravy. „Ležíme v dostupných materiálech a zkoušíme najít, co by nám pomohlo. Pro nás všechny je to velká škola. Věříme, že s námi bude mít Inter starosti," přál si Trpišovský.

Slavia trénovala na San Siru

Slavia je ve skupině, kde později narazí na Dortmund a Barcelonu jasným outsiderem. „Ale neočekávám, že na této úrovni by nás protivníci podcenili," nedělal si Trpišovský falešné naděje. „Naším snem je pokračovat na jaře v pohárové Evropě," odtajnil ambiciózní plán trenér Slavie, která v minulé sezoně prošla do čtvrtfinále Evropské ligy. Aby mohla úspěch opakovat, potřebuje skončit ve skupině třetí. „Připadáme si jako v počítačové hře. Přeskakujeme jeden level za druhým. A v úterý na San Siru nás čeká mimořádně náročný level," usmál se Trpišovský.

Z míry jej nevyvedlo ani přeřeknutí překladatelky, která při dotazu jednoho z italských žurnalistů zaměnila českou trenérskou legendu Zdeňka Zemana za prezidenta Miloše Zemana a trenér měl přitom odpovědět, do jaké míry je pro něj Miloš Zeman inspirací?

„Dejte mi chviličku, musím si otázku srovnat," culil se Trpišovský. „Pan Zdeněk Zeman má můj obrovský respekt. Je nejúspěšnějším českým trenérem, který kdy působil v zahraničí. Obdivuji, jakým způsobem se prosadil v italském fotbalovém prostředí. Navíc svojí vlastní vizí, tvrdohlavostí," potěšil italského žurnalistu Trpišovský.

Bude Josef Hušbauer v základní sestavě i v Lize mistrů proti Interu Milán?

Je zvědavý, jak se jeho tým popasuje s mimořádnou návštěvou. Údajně bude na tribunách sedmdesát tisíc diváků. "Je otázka, jak se s atmosférou vyrovnáme. Určitě se nám budou hrát lépe domácí zápasy skupiny," přemítal Trpišovský a těšil se na střet s týmem vedeným Italem Contem.

"Inter má pod jeho vedením v zápasech obrovskou převahu. Měl jsem možnost slyšet od Pavla, jak pod jeho vedením trénovali v Juventusu. Jeho hlavní doménou je mimořádný běžecký výkon všech hráčů v zápase," říkal Trpišovský, jehož svěřenci přitom v českých poměrech v daném směru vynikají.

Pravděpodobné sestavy Inter: Handanovič - Godín, Ranocchia, Škriniar - Candreva, Vecino, Brozovič, Sensi, Asamoah - Politano, Martínez. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Traoré - Masopust, Stanciu, Olayinka - Van Buren.

"Doufám, že Conte ještě nestačil mužstvu vštípit dokonale svůj styl a tudíž se jeho přítomnost neprojeví. Vnímám jej jako megatrenéra v megaklubu. Je pro mě ctí, že se s ním mohu potkat," říkal trenér Slavie o padesátiletém rodákovi z Lecce, který se pyšní třemi prvenstvím v italské lize a po jednom triumfu si připsal v Italském Superpoháru, Premier League a FA Cupu.

Utkání skupiny F Ligy mistrů Inter Milán - Slavia Praha začíná na San Siru v 18.55 hodin. Hlavním rozhodčím je Francouz Buquet.

