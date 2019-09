Můj gól na San Siru? Absolutní euforie, ale pocity jsou smíšené, říká Olayinka

Byl to zvláštní obraz. Opouštěli legendární stadion San Siro se senzačním bodem z úvodní bitvy skupiny F Ligy mistrů v souboji s Interem Milán, vítězem Champions League z ročníku 2009/10, jenže v tvářích fotbalistů Slavie se zračily rozpaky.

Je to tam! Slávistický hrdina Peter Olayinka slaví gól v utkání na hřišti Interu Milán v Lize mistrů.

„S ohledem na průběh zápasu jsem zklamaný a kluci také," posteskl si obránce Jaroslav Zelený, který nastoupil netradičně v průběhu utkání do středu zálohy, a právě po jeho střele padl první gól zápasu.

„Byla to vlastně totožná situace jako během minulého víkendu proti Slovácku, kdy jsem střílel, gólman soupeře balon vyrazil a z dorážky jsme šli do vedení. Jen místo Coufala balón do sítě napálil Olayinka," rekapituloval akci, která Slavii přiblížila senzaci borec hrající v úterý teprve podruhé v kariéře v pohárové Evropě.

„Měli jsme přidat druhý gól. Šance jsme měli. Jednu právě já. Byl jsem tak blízko, že by brankář asi těžko stačil reagovat, pokud bych jej nenapálil. Jenže jsem čekal, že obránce udělá něco jiného. A nebylo z toho nic. Kdybych skóroval, zřejmě bychom zápas dotáhli k vítězství a nikdo by nemohl říct, že naše výhra byla nezasloužená,"" posteskl si Zelený.

Olayinka: Výhra byla blízko

„Já jako dítě koukal v televizi na velké zápasy na San Siru, teď jsem tu hrál a dal gól, což mě samozřejmě přivedlo do stavu absolutní euforie. Byl jsem mimořádně šťastný, nepopsatelný pocit skórovat právě na tomto stadionu. Ale teď mám smíšené pocity, protože výhra byla blízko. Je to spíše zklamání," posteskl si záložník Slavie Peter Olayinka, když Pražané opouštěli šatnu slavného stadionu.

Coufal: Remíza je zasloužená

„Upřímně je remíza asi zasloužená, Inter měl více šancí. Jenže jsme je všechny přežili. A pak dostaneme takový gól, kdy Souček hasil faulem chybu někoho jiného, a pak po standardce přijde dorážka, kterou tečuji ramenem," mávl otráveně rukou obránce Vladimír Coufal.

„Přitom jsme Inter ve druhé půli zamkli na jejich polovině. Jen nám chyběl druhý vstřelený gól. Je to k vzteku. Místo abychom přidali gól, soupeř nás na deset minut zamkne a inkasujeme. Jde o odraz zkušeností, které ještě nemáme," lamentoval Coufal, byť má Slavia po startu skupiny proti všem předpokladům bod.