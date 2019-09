Z Admiry na San Siro! Záskok v záloze oslnil a litoval, že Inter nezlomil druhým gólem

Fotbalová Slavia v euforii poté, co se v utkání Ligy mistrů trefil do sítě Interu Milán Peter Olayinka.

„Nevím, jestli jsem se úplně bál, ale daný post jsem hrál jednou nebo dvakrát v životě. Před sedmi lety ještě v dresu Hradce Králové," vysvětloval Zelený, proč jej trenérův záměr tolik překvapil.

V úvodu letošní sezony sledoval zápasy prvního týmu Slavie z tribuny, v lepším případě z lavičky náhradníků. Dokonce naskočil v rezervě do zápasu třetí nejvyšší soutěže na hřišti pražské Admiry.

Ale od šestého ligového kola byl vždy v základní sestavě Trpišovského výběru, při kvalifikaci o Ligu mistrů proti Kluži však nebyl ani na lavičce náhradníků. Jenže proti Interu se Pražané dostali do kritické situace. Při absenci Ševčíka s Takácsem měli nedostatek záložníků. A když se na San Siru zranil Traoré, nebyla jiná volba.

„Každému bych přál, aby mohl vidět, jak Jarda vytřeštil oči, když jsem mu po třiceti minutách zápasu řekl, ať sleduje středové záložníky, protože v průběhu hry jej na tento post nasadíme," vyprávěl po utkání Trpišovský.

Trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský během utkání Ligy mistrů na hřišti Interu Milán.

„Pamatuji si, že jsem naposledy hrál ve středu zálohy v Ostravě, když jsem ještě oblékal dres Hradce. Výsledek zápasu si už nepamatuji, ale vím, že jsem se tam motal jako nudle v bandasce," smál se Zelený.

Na San Siru se však s nezvyklým postem vyrovnal obdivuhodně. „On v té pozici hrál skvěle na tréninku už na jaře letošního roku v přípravě na zápas se Sevillou. V úterý v Miláně jsme neměli jinou variantu, je to náš tajný trumf. Škoda jen, že v druhé pozici před brankou Interu nestřílel. Mohl skórovat," říkal Trpišovský. „Někteří kluci byli zranění, a tak to padlo na mě. Hned po příchodu na trávník mi vyšly nějaké věci, což hráči vždy pomůže. Dodalo mi sebevědomí, když jsem se hned chytil a dostal se do utkání," přemítal Zelený.

Výrazně se podepsal pod vstřelený gól Slavie, když si od půlící čáry naběhl do pokutového území a po jeho střele Olayinka zařídil první gól. I v dalším průběhu vydatně zaměstnával defenzívu Interu.

„Rychle jsem se zahřál, ale v jednu chvíli jsem se i přehrál. Pak jsem to chvilku rozdýchával. Ale myslím, že kluci odvedli dobrou práci už předtím. Dobře je napadali a oběma týmům ubývaly síly. To je pak vždycky znát. Hráč, který přijde čerstvý na hřiště, má víc sil než ostatní, co mají v nohách třeba už šedesát minut," odmítal chválu Zelený.

Vedení Slavie mohl navýšit. Dvakrát se dostal do slibné pozice. „Druhá situace ke střele přímo vyzývala. Kdybych vystřelil, gólman by asi nestačil reagovat, pokud bych tedy míčem netrefil přímo jeho. Druhý gól by asi byl rozhodující, náskok bychom udrželi a odvezli si tři body," litoval s odstupem Zelený. „Jsme rádi i za bod, ale myslím, že naše výhra by byla zasloužená."