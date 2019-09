Dortmund štve ztráta ve šlágru s Barcelonou. Chce ji napravit proti Slavii

V Dortmundu proti krajanům zazářil německý brankář Marc-André ter Stegen, který v 57. minutě zneškodnil pokutový kop Marcu Reusovi a domácího kapitána vychytal i v několika dalších příležitostech. Jednou barcelonského gólmana také zachránilo břevno při střele náhradníka Juliana Brandta.

"Donutili jsme Barcelonu k chybám a vytvořili si pár obrovských šancí. Bohužel jsme je neproměnili, takže cítíme, že jsme ztratili dva body. V této velmi těžké skupině by se nám všechny tři body opravdu hodily, udělali bychom si malý náskok. Celkově ale na našem výkonu můžeme stavět," řekl obránce Mats Hummels v rozhovoru pro televizi Sky.

"S bezbrankovou remízou nemůže být člověk spokojený. Měli jsme hodně šancí a soupeři jsme jich dovolili minimum. Po první půli bych řekl, že je výsledek zasloužený, protože jsme příliš lacino odevzdávali míče a honili se za nimi. Ale ve druhém poločase jsme opravdu byli ve hře a dařilo se nám zvyšovat tlak," doplnil bývalý stoper Bayernu Mnichov.

Dortmund zcela eliminoval ofenzivní sílu soupeře a Barce dovolil jedinou střelu na branku. Přesto domácí nemuseli získat ani bod, protože těsně před koncem střídající Lionel Messi v možná největší barcelonské šanci trefil bránícího Thomase Delaneyho. "Kdyby z téhle situace padl gól, to bychom opravdu měli máslo na hlavě. Naštěstí do toho Thomas dal všechno a zablokoval Messiho střelu," podotkl Hummels.

Fanoušci Dortmundu předvedli v utkání Ligy mistrů parádní choreo

Právě výkon Messiho, který se vrátil do hry po zranění lýtka, zůstal za očekáváním. Kouč Barcelony Ernesto Valverde se ale své hvězdy zastával.

"Je na tom stejně, jako by byl každý jiný hráč bez předsezonní přípravy, který jenom čtyřikrát nebo pětkrát trénoval s týmem. Musel z voleje naskočit do rozjetého zápasu hraného v obrovském tempu. Za třicet minut toho udělal dost. Bylo to i první celé utkání sezony pro Luise Suáreze. Je to první krok, protože potřebujeme, aby v útoku pravidelně hráli (s Antoinem Griezmannem) a dobře se poznali," prohlásil Valverde.

Kouč měl ale slova chvály především pro brankáře Marca-Andrého ter Stegena. "Ve španělské lize jsme nedávno říkali, že proti nám soupeři hodně útočí. Ale máme skvělého brankáře a těžíme z toho. Marc byl výborný," řekl Valverde.

Barcelonský Lionel Messi nastoupil až v průběhu utkání Ligy mistrů v Dortmundu.

Wolfgang Rattay, Reuters

Španělští šampioni venku nevyhráli ani třetí soutěžní duel v sezoně. "Výsledek je takový, jaký je. Musíme uznat, že jsme hodně trpěli. Domácí byli nebezpečnější a nám něco chybělo v posledních metrech. Měli penaltu, trefili břevno," konstatoval Valverde

V příštím utkání skupiny F se Dortmund za dva týdny představí na stadionu pražské Slavie, která v úterý překvapivě remizovala v Miláně s Interem 1:1.

"Remízou s Barcelonou ještě není nic ztraceno. Nyní máme před sebou dva venkovní zápasy. V Praze a v Miláně se ukáže, jak dobrý jsme tým bez hvězdné domácí atmosféry. Chceme v Lize mistrů dojít daleko, míříme hodně vysoko. Nebude to snadné. Ukázali jsme, co umíme, ale musíme být konzistentní," prohlásil Hummels.