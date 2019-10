Pokud chce trofeje, měl by odejít! nabádá Kanea legenda ostrovního fotbalu

V tomhle klubu to nepůjde! Tottenham Hotspur byl v loňské sezoně blízko zisku trofeje pro vítěze Ligy mistrů. Pohárovému snu ale vystavili stopku fotbalisté Liverpoolu. Letos to na podobnou písničku v podání svěřenců Mauricia Pochettina ani zdaleka nevypadá. Ozývají se silně kritické hlasy. Jedna rada míří na největší hvězdu Londýňanů Harryho Kanea a fanouškům Tottenhamu se to asi nebude poslouchat lehko. Rio Ferdinand Kaneovi radí, aby co nejdříve odešel do týmu s většími ambicemi.