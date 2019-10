Věčná škoda neproměněné Masopustovy šance za bezbrankového stavu, protože šlo o klíčový moment, po němž se mohl zápas vyvíjet jinak...

Pro mě byla klíčovým momentem branka, kterou jsme inkasovali my. Masopustova příležitost přišla někdy ve dvacáté minutě. Samozřejmě, mohli jsme vést 1:0, bylo by to pro nás příjemnější, ale v ten moment zbývalo do konce zápasu ještě spousta času.

Sólo Hakimího a jeho vedoucí branka ovšem nepřišla o mnoho později. Dal ji čtvrthodinu poté, takže i v tu chvíli zbývalo dost času.

Jenže Borussia se po gólu zklidnila, začala hrát daleko víc zezadu, čekala na další podobné příležitosti. Byla v komfortnější situaci a na její hře to bylo patrné.

Škoda neproměněných šancí, kdo ví, jak by se to pak vyvíjelo, litovali hráči Slavie

Sport.cz

Vyčítáte hráčům hodně, že neuhlídali Hakimího, který nejdřív dostal Borussii do důležitého vedení a pak její výhru v předposlední minutě pečetil?

Uhlídat tak rychlého fotbalistu, na to bychom museli mít koloběžku. Mě spíš mrzí, že jsme obě branky dostali po nevynucených ztrátách míče a ze situací, o který jsme předem věděli, jak v nich je soupeř silný a jak je zvládá.

A také jak je proměňuje...

Oni jsou silní ve všem. V postupném útoku, stejně jako v rychlých výpadech a v řešení gólových situací. Prostě komplexní mužstvo, které hraje kultivovaný fotbal a potrestá každou chybu, kterou soupeř udělá. A my jich pár udělali. Trestat protivníka po ztrátě míče, v tom je Borussia nejsilnější.

Vy jste ovšem také příležitosti měli. A nejen Masopustovu a Teclovu...

Čtyři zajímavé příležitosti jsme měli, ale gól jsme nedali, což určilo ráz zápasu. Škoda, chtěli jsme, aby karty byly po první půli rozdané jinak. Bürki je ale skvělý brankář, který je výtečný právě v situacích, kdy na něho jdou hráči sami. Jako šli Masopust či Tecl. Ale i náš Kolář podobné příležitosti soupeři chytil. A pak zde byl ještě jeden důležitý faktor - nezahrávali jsme dobře standardní situace, nevycházela nám ani střelba ze střední vzdálenosti, protože ani jedna rána tentokrát neměla gólové parametry. A to jsme věděli, že i v tom je naše šance.

Prohráli jste, ale přesto musíte být s výkonem svých hráčů a vůbec s vystoupením celého týmu spokojený.

Samozřejmě, protože kromě dynamické práce s míčem a proměňovaní gólových šancí jsme se ve všem ostatním Borussii vyrovnali. Pro hráče to bylo extrémně náročné střetnutí, naběhali toho spoustu, teď budou dva dny chodit po čtyřech, ale minimálně pět šest se jich dokázalo přiblížit fotbalistům, kteří stojí jiné peníze a hrají v jiných ligách. Výsledek nás bude hodně dlouho mrzet, ale i toto zjištění je cenné. Pro hráče, pro nás všechny.