Jako když honím motorku, klaněl se Bořil rychlosti muže, který složil Slavii

Na domácí scéně patří mezi rychlostně nejzdatnější borce. Nenajde se mnoho soupeřů, kteří by ho překonali. Druhý duel ve skupině F Ligy mistrů proti Borussi Dortmund však obránci pražské Slavie Janu Bořilovi nabídl novou zkušenost. „Bylo to ještě o jeden level jinde," usmál se po středečním duelu s německým soupeřem (0:2) osmadvacetiletý rodák z Nymburka.

„Děsně mě mrzí, že jsme neproměnili šance. Připravili jsme si vyložené gólové pozice, stejně jako Dortmund. Jenže zatímco soupeř proměnil, my jsme úspěšní nebyli. Kdybychom se prosadili, určitě by se nám hrálo mnohem lépe, a ještě více by se chytli i fanoušci," měl jasno Bořil.

Slavia předvedla parádní výkon. Proti favorizovanému celku byla několikrát blízko gólovému zápisu, v úvodu druhého poločasu pak na dlouhé minuty donutila Borussii jen bránit. „Herně to z naší strany bylo dobré. Byl to zápas o zkušenostech. Ukázali jsme, že se s Dortmundem dá hrát. Jen škoda těch nevyužitých šancí," lamentoval Bořil.

Sestřih zápasu Ligy mistrů Slavia - Dortmund

Rozhodujícím faktorem byl Ašraf Hakimí, dvacetiletý obránce s marockými kořeny. Patří Realu Madrid, v Dortmundu je na hostování a pochlubit se může mimo jiné triumfem v Lize mistrů ze sezony 2017/2018.

„Byl to nejrychlejší frajer, proti němuž jsem hrál, nebo ho dokonce viděl hrát. Tak rychlého protihráče jsem nezažil. Já měl pocit, že stojím a on jede na motorce dvanáctistovce," klaněl se rychlostním dovednostem protihráče Bořil, na něhož si přitom v rychlostních soubojích jen tak někdo nepřijde.

Škoda té zahozené šance, litoval Lukáš Masopust promarněné příležitosti

"Přišlo mi, že má v nohách sedm set koní," usmál se Bořil. „Celkově byla Borussia na jiném levelu. Hráli extrémně rychle. Samozřejmě jsme v přípravě u videa viděli, jak jsou rychlí. Ale pak ta skutečnost přináší prostě obrovskou zkušenost. Myslím, že já s Vláďou Coufalem jsme toho naběhali docela dost. Ale i ostatní kluci si dali pár výživných sprintíků. Aspoň jsme viděli, že na sobě musíme ještě pracovat," přemítal Bořil.

Byl hrdý na celý tým, jak nebojácně a odhodlaně gigantovi z Vestfálska čelil. „Chceme se držet i proti tak velkým týmům naší hry. Napadat, hrát na riziko, jeden na jednoho. V některých fázích zápasů jsme určitě byli lepší a dělali jsme soupeři problémy," lebedil si Bořil.

Hakimího chytit, to abychom vyfasovali koloběžku nebo elektrokoloběžku, říká Jindřich Trpišovský

Ve vypjatém zápase vnímal i připravené choreografie fanoušků stejně jako minutu potlesku po rozcvičce věnovanou zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi. „Věděli jsme, že UEFA minutu ticha při nástupu nepovolila. Kdo neposlouchá písničky Karla Gotta? Všichni jsme ho měli rádi a myslím, že nás to všechny zasáhlo," pronesl Bořil a doufal, že příznivci budou stejně energicky, jako hnali Slavii proti Dortmundu, povzbuzovat úřadujícího českého šampiona i v dalších utkáních. „Byli naprosto skvělí. Snad budou ve stejném počtu a se stejným zápalem fandit i při ligových duelech."