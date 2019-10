Drzoun Kolář svou parádou baví Evropu! Sešívaní mají i nejlepšího běžce celé Ligy mistrů

Jméno Ašraf Hakimí jim bude ještě dlouho znít v uších. Marocký kmenový hráč Realu Madrid rozhodl duel v Edenu famózním výkonem a dvěma góly.

Jednou si ho však naopak vychutnal gólman Ondřej Kolář. Brankář potvrdil pověst libera, který hraje skvěle nohama. Když na něj presující Hakimí zle dotíral, prostě mu udělal kličku a udělal z něj školáka.

Drzá klička nezůstala bez odezvy, UEFA ji na svém twitteru vyhlásila Parádou dne. Pro českého gólmana jen škoda, že právě Hakimí se pak stal hrdinou utkání.

Pár dní budou chodit po čtyřech

Sešívaní pak také znovu demonstrovali, jak skvěle jsou natrénovaní. Proti Borussii naběhali jako tým dohromady neuvěřitelných 127,77 kilometru, což bylo znovu nejvíc ze všech mužstev v soutěži.

Naběhali jsme 128 km, říká Jan Bořil. Pár sprintíků dneska bylo

Sport.cz

Jejich kapitán Tomáš Souček pak po dvou kolech vévodí běžecké statistice mezi všemi hráči Ligy mistrů. Jako jediný naběhal přes 25 kilometrů!

„Když je soupeř technicky výš než my, musíme to nahradit běhavostí. Pokud chcete protivníka dostat do situací, jako například donutit ho kopnout míč do autu, tak vám metry naskáčí. Musíte být připravení a mít charakter dřinu podstoupit. Pár dní budou kluci chodit po čtyřech, bez toho to ale nejde," pochvaluje si kouč Jindřich Trpišovský.