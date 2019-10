Jako jediný trenér v Česku během kariéry třikrát narazil na fotbalového giganta z Katalánska. A jednou mohl Dušan Uhrin starší slavit nad Barcelonou vítězství. Když Sparta Praha španělského soka porazila 1:0 na jaře 1992 jednalo se o prvotřídní senzaci. Letenský tým tak zůstal do posledního zápasu skupiny ve hře o postup do finále nultého ročníku Ligy mistrů! Jak moc by se teď podobný výsledek hodil Slavii, která hraje s Barcelonou ve středu večer...

„Tehdy se o našem výkonu proti Barceloně psalo v novinách jako o zápasu století. Stejně jako v případě Slavie při nedávné remíze na hřišti Interu Milán. A v obou případech to bylo oprávněné," usmívá se šestasedmdesátiletý bývalý trenér v připomínce aktuálního účinkování klubu z Edenu v Lize mistrů.

První příležitost ke konfrontaci s katalánským velkoklubem dostal hned na úvod trenérské kariéry. V létě 1976 po postupu Sparty z druhé ligy převzal tým právě Uhrin. Na Letné přistála pozvánka z Barcelony na Gampera Trophy, turnaj hraný na počest zakladatele katalánského klubu. A v semifinále se sparťané museli sklonit právě před týmem pořadatelů.

„Byli jsme ale rovnocenným soupeřem," vzpomíná Uhrin starší na utkání z 24. srpna 1976, v němž Barcelona vyhrála 2:1. V sestavě Letenských tehdy byli František Chovanec, Urban, Melichar, Čermák či Rosický. „Po zápase šli kluci do šatny Barcelony za Cruyffem, protože od něj chtěli podpisy. On byl fenomén. Pak přišli celí vykulení a říkali: Trenére, on sedí v kabině a kouří. Naštěstí nikoho nenapadlo, aby se dožadoval stejné benevolence z mojí strany," směje se Uhrin při vzpomínce na první střet s Barcelonou.

O patnáct let později na katalánský velkoklub narazil podruhé. V nultém ročníku Ligy mistrů. Sparta tehdy senzačně vyřadila v 1. kole Glasgow Rangers, v 2. kole finalistu předchozího ročníku Olympique Marseille a prošla do skupiny s Barcelonou, Dynamem Kyjev a Benfikou Lisabon, jejíž vítěz šel přímo do finále. Uhrinův tým tehdy ještě po pěti kolech čtvrtfinálové skupiny figuroval ve hře o postup do Wembley.

„Klíčovým momentem celého našeho účinkování v Lize mistrů byl zápas v Marseille. Po hodině jsme prohrávali o tři branky. Bylo to na ručník. Náš výkon byl ustrašený. Kluci se zalekli jména klubu protivníka. O přestávce jsem na ně řval. Ale děsně," vypravuje trenér, který je proslulý svým klidem a nadhledem. Utkání nakonec skončilo 3:2. „Fakt, že jsme se vrátili do hry, byl zlomem celé sezony," má jasno Uhrin. V odvetě pak Sparta vyhrála 2:1 a slavila postup do skupiny. Gól, který už nic neřešil, inkasovala až v závěru. „Tehdy z tribuny na Letné sešel na lavičku i majitel francouzského týmu Bernard Tapie," vybavuje si Uhrin.

Hned v prvním utkání skupiny se Sparta představila v Barceloně (3:2). „Když nám ji nalosovali, moc jsem to neřešil. Vlastně jsem si ani neuvědomoval, jak významná Liga mistrů je. Nedával jsem najevo emoce. Největší chyba, které se trenér může dopustit, je ukázat obavy ze soupeře," míní Uhrin. „Navíc jsem přesvědčený, že je lepší čelit gigantům než soupeřům z Bulharska či Rumunka, protože se jménem soupeře roste výkon celého týmu," přemítá Uhrin, jehož tým tehdy uhrál na Nou Campu velice lichotivý výsledek.

„I přes prohru šlo o velice kvalitní výkon. Kluci po postupu do skupiny nabrali sebevědomí. Měl jsem štěstí, protože šest či sedm hráčů jsem vedl už při působení v Chebu, pak přestoupili do Sparty. Znali jsme se navzájem, chápali moje požadavky, já pochopil jejich mentalitu. I v tom vidím podobnost se Slavií, kde trenér Trpišovský rovněž vedl mnoho z nynějších svěřenců na předchozích štacích," dumá Uhrin.

Jeho Sparta tehdy ve skupině Ligy mistrů po úvodní prohře v Katalánsku porazila Dynamo Kyjev (2:1), remizovala v Lisabonu s Benfikou (1:1) a smírem skončil i domácí duel s portugalským sokem (1:1). A pak přijela Barcelona se Zubizarretou, Guardiolou, Koemanem, Bakerem, Michaelem Laudrupem a dalšími hvězdami. Přesně 1. dubna. A po gólu Siegla z 67. minuty Sparta slavila výhru 1:0.

„Tehdy jsem klukům za odměnu prodloužil večerku. Ale druhý den se stejně museli hlásit na Letné, aby se dali dohromady a připravili na další utkání. Já si výhru moc nevychutnal. Až mnohem později jsem si uvědomil, čeho jsme dosáhli," přiznává Uhrin, jenž o čtyři roky později dovedl národní tým k druhému místu na ME v Anglii. „Stříbra si cením trošku více. Těsný triumf nad Barcelonou je na druhém místě v žebříčku úspěchů," říká Uhrin.

„Ale upřímně, v mých očích byl ještě o kousek výše domácí zápas s Marseille. Kvalita výkonu byla vyšší. Jenže jméno Barcelony je prostě jedinečné. Barcelona byla, je a bude celosvětový fenomén. Má nejlepší hráče světa. A vždy ještě jednu perlu, která vyčnívá nad ostatní," krčí rameny Uhrin.

„Nyní je tou perlou Messi. Když nehraje, je tým v mých očích přibližně o dvacet procent méně nebezpečný, protože jeho spolupráce se Suárezem je prostě fantastická. Ale pokud Slavia ustojí souboj s Barcelonou v hlavě, může udělat dobrý výsledek. Jejich agresivní styl, s vervou a zápalem by měl na technicky hrajícího soupeře platit," přemítá Uhrin při vidině středečního utkání Champions League v Edenu.