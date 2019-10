Žádný z ofenzivních klenotů Messi, Suárez či Griezman, ale stoper Lenglet! Čtyřiadvacetiletý francouzský obránce by byl volbou trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského, pokud by si mohl vybrat jednu posilu v kádru Barcelony, středečního soupeře Pražanů v Lize mistrů.

„Před posledním tréninkem jsem si psal sumy, za kolik jsme nakoupili posily a kolik za ně utratila Barcelona. A je to docela rozdíl. Kdybych si mohl jednoho hráče vzít, zvolil bych Lengleta. V mých očích jde o synonymum dokonalosti. Levonohý hráč, rychlý, s výbornou rozehrávkou, dobrou postavou," říkal trenér Pražanů v předvečer bitvy s pětinásobným šampionem Ligy mistrů.

„Vážně by trenér chtěl mě, protože jsem dokonalý? No já doufám, že budu ještě lepší, protože je mi teprve čtyřiadvacet a určitě mám nějaké rezervy," smál se zadák, který načal v Barceloně druhou sezonu. „Aktuálně mám velice dobrou formu. Cítil jsem se dobře už v minulém ročníku po příchodu na Camp Nou. Nyní, jak se prohlubuje moje spolupráce s trenérem a sžil jsem se s týmem, je to ještě lepší," přemítal Clément Lenglet.

Přestože jeho tým je považovaný za jednoznačného favorita, francouzský reprezentant je v prognózách velice opatrný. „Slavia hraje velice atleticky. Neuniklo nám, že v obou kolech Ligy mistrů naběhal její tým nejvíce kilometrů ze všech třiadvaceti týmů. Její hráči jsou mimořádně rychlí, pohybliví a kondičně silní. Proti Interu a Dortmundu byli mimořádně nebezpeční, tudíž nehrozí, že je podceníme. Nechceme totiž body potřebné k postupu honit v posledních dvou zápasech skupiny s Interem a Dortmundem," neskrýval Lenglet, že Barcelona po úvodní remíze v Dortmundu nechce připustit další klopýtnutí.

Slavii nepodcení

„Atletické pojetí Slavie je mimořádné. Viděli jsme oba jejich předchozí zápasy ve skupině. Na Interu dominovali, s Dortmundem podali rovněž mimořádný výkon," vyzdvihl výkony Pražanů ve skupině F trenér katalánského týmu Ernesto Valverde. „Ve středu mají skvělého Součka, velice nebezpečná jsou i křídla Slavie, ale pokud mám vybrat největší sílu soupeře z mého pohledu, jde o týmový duch," vysekl pětapadesátiletý kouč Barcelony poklonu Pražanům.

„My jsme však mnohem dále než na startu sezony, kdy naše hra trošku skřípala. Překonali jsme počáteční potíže a nyní se opíráme o sérii dobrých zápasů," nedělal si Valverde těžkou hlavu s vědomím faktu, že Barcelona posledních pět utkání vyhrála při skóre 13:2.

„Všechno si prostě sedlo. Potřebovali jsme určitý čas. Mně osobně nejvíce těší tři čistá konta. Když odehrajeme zápas s nulou, mám vždy obrovskou radost. Zlepšujeme se zápas od zápasu. Jsme sebevědomější, fyzicky silnější a rovně z hlediska individuálních výkonů děláme pokroky," přitakával před středeční bitvou Lenglet, jehož cena je podle specializovatného serveru transfermarkt přibližně miliardu půl korun. Hodnota celého kádru Slavie je přibližně miliarda.