Vidět Piguého skákajícího do střel, už to je obrovské zadostiučinění, rozplýval se Trpišovský nad výkonem Slavie

Padli doma s Dortmundem, teď podlehli i Barceloně, přesto slávistický kouč po prohře s katalánským gigantem zářil. „A neměl bych snad? Vždyť vidět Piquého, jak padá do střel, to je obrovské zadostiučinění,“ připomínal Jindřich Trpišovský fázi zápasu, kdy jeho tým přitiskl soupeře k Ter Stegenově bráně, do šestnáctky protivníka létal jeden centr za druhým a střela následovala střelu. A dokonce v takové intenzitě, že i vzpomínaný Piqué se do nich vrhal, aby zabránil vyrovnávacímu slávistickému gólu a dělbě bodů.

„Prohráli jsme, ale podali jsme skvělý výkon. Zvlášť když si uvědomíme, proti komu jsme stáli a kteří hráči byli na druhé straně. Jen škoda, že jsme prohráli takovým gólem. Vždyť my si dali v podstatě dva vlastňáky," připomínal, že obě inkasované branky byly moc a moc laciné.

Už ta první Messiho po necelých třech minutách, která Slavii utlumila, byť ji nezbrzdila.

„Začali jsme opravdu špatně. V první čtvrthodině Barcelona dominovala, protože my byli od jejích hráčů hodně daleko. Ale po naší první útočné akci už to byl rovnocenný zápas. Skvělý, dramatický... A z naší strany fantastický, což po prohraném střetnutí říkám málokdy. Nebo vlastně nikdy," skládal Trpišovský svým svěřencům poklonu, kterou si za předvedený výkon zasloužili.

„Jsem rád za výkon, který podali. A zrovna tak za způsob, jakým zápas odehráli. Od pětadvacáté minuty náš výkon gradoval a do poslední chvíle visel vyrovnávací gól ve vzduchu. Týmový výkon mě těšil, stejně jako výkony individuální. Vždyť zápas přinesl pasáže, kdy jsme Barcelonu nutili k odevzdávání míčů, protože její hráči neměli komu nahrát. Proto když prohrát, pak takovýmto způsobem," byl slávistický kouč právem pyšný na představení, které jeho mužstvo nadšenému publiku nabídlo.

Nebyl ale zahleděný jen do výkonu svých hráčů.

„My sice měli spoustu příležitostí, které mohly skončit gólem, soupeř ale také. Kolář je ovšem chytil, nebo je obránci stačili zblokovat. Jasně, v zápase přicházely pasáže, kdy pro změnu Barcelona nepůjčovala balon nám. A uhlídat Messiho? Nasimulovat při tréninku situace tak, aby na něho byl bránící hráč připravený a měl alespoň tušení, co s míčem provede? To prostě nejde," měl Trpišovský stejná slova uznání pro protivníka a Messiho především.

„Zrychlení hry, práce s míčem, převzetí balonu i po prudké přihrávce, aniž by kterémukoli z barcelonských hráčů odskočil, v tom se soupeř v reálu liší od toho, co je možné vypozorovat a nastudovat u videa. A o Messim raději pomlčet... Sledovat, jak to vezme doleva, okamžitě změní směr vpravo a proběhne mezi dvěma hráči, to je něco fantastického," nepopíral slávistický kouč, že i on si z lavičky hru největších barcelonských hvězd patřičně vychutnával a pochopitelně si před odvetou na Camp Nou vrýval do paměti, čeho jsou schopny.

„A to přitom až na brejk v 88. minutě hráli kluci na Messiho skvěle. Souček, stejně jako Hovorka. Vůbec si myslím, že individuální výkony spousty mých hráčů byly srovnatelné s výkony protihráčů."

Fotbalisté Slavie Tomáš Souček, Vladimír Coufal a David Hovorka po utkání s Barcelonou.

Vlastimil Vacek, Právo

Gólmana Koláře z toho výčtu nevyjímal, protože stejně jako Ter Stegen zachytal skvěle, byť dostal o gól víc.

„Kdyby měl proti nám Ter Stegen volno, nezlobil bych se. Je absolutní brankářskou špičkou, což proti nám dokázal. Gólmanským umění, projevem, rozehrávkou, klidem. On byl klíčem k výhře Barcelony," připomínal Trpišovský šance, které německý legionář mezi tyčemi Barcelony jeho hráčům zlikvidoval.

„Vždyť jmáme za sebou zápas, který jsme naopak my mohli klidně 2:1 vyhrát. Na kdyby se ale nehraje, rozhodují góly a kvalita řešení situací v pokutovém území, což nám ukázala Barcelona při prvním gólu. Ale už to, že jsme takové utkání odehráli, je dobrý počin. Prospěšný pro klub, a hlavně pro hráče, i když teď jsou všichni strašně smutní, že s Barcelonou nedokázali ještě víc."