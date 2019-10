Bodlo, které bodlo. Bořil nachytal Barcelonu „kladenským nártem“

Bodlo, neboli kop špicí. Ve fotbale se bere jako nepředpisový způsob zakončení postrádající úroveň. Někdy však dokáže opravdu bodnout. Slávista Jan Bořil bude od středečního večera do konce života vyprávět, jak právě bodlem vstřelil gól slavné Barceloně v Lize mistrů. „Soustředil jsem se jen, abych si míč dobře přiťukl. Pak už to byl jen ‚kladenský nárt‘,“ usmívá se obránce, který se nečekaně zjevil na hrotu. Sešívaní nakonec nešťastně prohráli 1:2.

Sešívaní brzy prohrávali, Messiho gól hned ze 3. minuty označil trenér Trpišovský za umrtvovací injekci. Nenechali se však tak snadno položit na lopatky. Pět minut po přestávce Jan Bořil vyrovnal.

Reprezentační bek sám neví, jak je možné, že při gólu najednou vyplaval vepředu a byl z něj útočník...

Jan Bořil ze Slavie překonává brankáře Barcelony Ter Stegena.

„Musím se na celou situaci pořádně kouknout na videu. Běžel jsem setrvačností dopředu, najednou se míč dostal k Lukáši Masopustovi. Pak mě napadlo, že poběžím středem, on mi to krásně dal. Soustředil jsem se jen, abych si míč dobře přiťukl a pak to byl už jen ‚kladenský nárt'. Jsem rád, že jsem ho prostřelil a srovnali jsme na 1:1," líčí Bořil.

K ofenzivě má kladný vztah.

„Dříve jsem býval útočník, a dobrý! Jenže jsem byl malý a trenéři mi nedávali takovou důvěru. Pak ze mě udělali záložníka a platilo ‚nemáš fleka, hraješ beka'," culí se.

Všichni čekali, že dostanou bůra

Slavia podala statečný a vydařený výkon. „Sráží nás proměňování šancí. Svůj gól bych vyměnil za bod. Všichni čekali, že dostaneme bůra. Nemáme se za co stydět," zdůrazňuje obránce.

Bořilovi připadl úkol nejtěžší. Hrát na Lionela Messiho.

„Bránil jsem ho osobně. Snažil jsem se s ním běhat, ale nešlo ho zachytit. Snažil jsem se podporovat útok, pak jsem si na něj počkal, ale on udělal kličku a najednou byl za mnou. Nemohl jsem ho chytit," přiznává.

„Messi je sympaťák, profík. Všichni říkají, že je chodec. Chodec je, ale jak dostane míč, tak je k nezastavení. Může si z nás udělat kuželky," popisuje Bořil.

Za loket se Messimu nestihl omluvit

S fotbalovým géniem se dostal do křížku „Mluvil na mě anglicky. Říkal, že jsem mu dal loktem. Já mu říkal, že ne, pak mi ale všichni okolo řekli, že to prý loket byl. Ještě jsem se mu neomluvil a asi už ani neomluvím. Se mnou to prostě bolí, neměl tam chodit," kasá se brousek.

Zklamalo ho, že po utkání neměl šanci prohodit s hráči Barcelony pár slov.

„Překvapilo mě, že hned odešli, ani si s námi nepodali ruce. Docela mě to zarazilo. Nečekal jsem to od nich," kroutí Bořil hlavou.