Nepodělali jsme se, těšilo kapitána Slavie. Pražané ale porazili Barcelonu jen ve statistikách

Pro vás bitva s Barcelonou začala losem, při němž jste se jako kapitán střetl s Lionelem Messim ještě před samotným výkopem zápasu. Co vám běželo hlavou?

Nikdy se mi ani nesnilo, že budu stát s kapitánskou páskou v dresu Slavie u losování proti jednomu z nejlepších hráčů všech dob. Jsem pochopitelně za takový okamžik rád. Jde o krásnou vzpomínku, kterou si ponesu navždy.

Když jste následně pětinásobného držitele Zlatého míče viděl v akci, jak na vás působil?

Když měl Messi balon, tak to smrdělo gólem nebo šancí. Je naprosto neuvěřitelné, co dokáže připravit pro spoluhráče. Dělá celou hru Barcelony. S balonem na sebe natáhne protihráče a vytvoří přečíslení. Při hře jeden na jednoho je prakticky nemožné jej zastavit. Není divu, že je nejlepší na světě.

S Barcelonou jsme hráli vyrovnaný zápas, v některých momentech jsme jí i předčili, vědí hráči Slavie

Sport.cz

Španělská média výkon Slavie hodnotila velice kladně, chválu na vaši hru pěl trenér Barcelony Valverde i jeho svěřenci. Je to určitá náplast na prohru?

Je skvělé, nebojím se říct úžasné, když se v zápasech s námi soupeři jako Dortmund či Barcelona strachují o výsledek. Jenže v tabulce to vidět není. Možná jsme přehrávali všechny tři soupeře, ale máme jediný bod. Trenér Trpišovský nám po zápase říkal, že je na celý tým pyšný. Ale stejně jako nás ho mrzí, že jsme ze souboje s Barcelonou odešli s prázdnou.

Přitom po rychle inkasovaném gólu jste se určitou dobu vzpamatovávali a chvíli trvalo, než jste se dostali do obvyklého tempa?

Ukázalo se, že jsme se nepodělali ani z Barcelony. Inkasovat po chybě, která předcházela první brance není nic tragického. Chceme hrát na riziko. Někdy z dané situace získáme přečíslení a gólovou šanci, občas vznikne chyba. V mých očích byl horší druhý gól. Báli jsme se, aby nás Barcelona nevyťukala a nedávala góly do prázdné branky. A pak inkasujeme po standardce.

Po třech odehraných zápasech má Slavia na kontě jeden bod. Jste s dosavadním účinkováním ve skupině F Ligy mistrů spokojený?

Sráží nás špatná produktivita. Proti gigantům jako Dortmund, Inter či Barcelona musíme proměnit každou šanci. Jenže využijeme jednu z šesti. Herně soupeře předčíme, alespoň v určitých pasážích. Nicméně v zakončení panikaříme, jsme ukvapení. V české lize jsme klidnější. Je to o zkušenostech. Vždyť protihráči mají desítky či zápasů v Lize mistrů. My ji hrajeme prvně. Bude komplikované vybojovat třetí místo a postup do jarní fáze Evropské ligy, ale věřím, že si udržíme výkonnost a postoupíme.

Když budeme mít ve všech zápasech Ligy mistrů takový projev jako dosud, bude to pro mě zadostiučinění, říká Jindřich Trpišovský

Sport.cz

Jak moc jsou konfrontace se soupeřem, v jehož dresu nastupují největší světové hvězdy, prospěšné směrem k domácí soutěži?

Všem se zvedá sebevědomí. Děláme kličky hráčům Barcelony. Messimu, Suárezovi, Griezmannovi a dalším. Všichni na ně koukáme rok co rok v televizi a teď jsme se jim vyrovnali na hřišti. Šlo o krásný zážitek, ale chybělo vyvrcholení v podobě bodového zisku.