Zatímco fanoušci sešívaných vykoupili všechny přímé lety do Barcelony prakticky ihned po losu, fotbalisté pražské Slavie se do neklidné metropole Katalánska přesunuli luxusním letadlem v neděli večer. O víkendu započala červenobílá invaze do Barcelony, jejímž cílem je sportovní zázrak. Obrat giganta na jeho Camp Nou o body a udržet si tak dobré vyhlídky pro závěr skupiny Ligy mistrů.