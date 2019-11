Nepřijeli se kochat, ale uhrát výsledek, který by jim dával naději do závěrečných bojů ve skupině Ligy mistrů.

Přesto je na každém kroku znát, jak si i pohárovou Evropou ostřílení sešívaní výjezdu do Barcelony užívají.

👣 | Slávisté za sebou mají dopolední procházku po Barceloně, na které poprvé zavítali i na Camp Nou! 🏟️ #slabar pic.twitter.com/0hVTPxZfrP — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 4. listopadu 2019

Před tréninkem na Camp Nou si trávník pořádně prošli a pořídili spoustu fotek na sociální sítě.

„Všichni víme, že je to jeden z největších stadionů v Evropě nebo na světě. Co jsme šli na stadion, tak pořád stoupal a stoupal a vypadal nekonečný. Jsme hrozně rádi, že si na něm můžeme zahrát, a všichni se těšíme,“ líčí lídr Tomáš Souček.

Záložník Slavie Tomáš Souček o Barceloně.

Televize Seznam.cz

Během utkání bude podstatné, aby se slávisté nenechali prostředím pozřít.

„Věřím, že na nás ze začátku nedolehne velikost stadionu a budeme se soustředit, jak jsme s Barcelonou hráli doma, kde jsme si to s nimi šli rozdat. Doufám, že prostředí žádného hráče nepoloží,“ těší se Souček.

Projdou zkouškou ohněm

Podobně mluví i trenér Jindřich Trpišovský. „Hodláme se tady prezentovat stejně jako vždy. V zápase stojí dvě armády proti sobě a důležité také je, co vám soupeř dovolí a k čemu ho donutíte. Otázka je, jak se vyrovnáme s kvalitou soupeře a prostředím,“ přemítá kouč.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o utkání s Barcelonou.

www.televizeseznam.cz

„Budeme se chtít držet toho, co je nám vlastní. Projdeme zkouškou ohněm, jsme plně odhodlaní udělat maximum a prezentovat se stejně jako doma. Hodně bude záležet na vstupu do utkání, a také jestli si dovolíme, co jsme předvedli v zápase v Edenu,“ zdůrazňuje Trpišovský.

