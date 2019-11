Španělská média o Slavii: Trpišovský svlékl Barcelonu do naha, na stopery mířili jezdci Apokalypsy

Katalánský deník Sport připomněl předzápasový výrok trenéra Trpišovského, že se kvůli opatřením způsobeným přítomností španělského krále musel v hotelu při kontrole svléknout téměř do naha. "Pomstil se tím, že svléknul do naha Barcelonu. Dvě linie hráčů blízko u sebe a daleko od branky byly dost, aby mohl říct (trenérovi Barcelony) Valverdemu: 'Jsi na tahu!'," píše list.

Domácí podle Sportu zkoušeli hrát ze široka a posílat kolmice dopředu, ale Pražané jim kradli míče a vyráželi rychle vpřed. "Piqué, Semedo a Busquets viděli v prvním poločase žluté karty v podstatě za totéž, museli zastavit rychlý kontr," dodává list.

Trpišovského taktiky si všímá také El Mundo. "Český trenér vysunul svou obranu až k polovině hřiště a vytvořil tak volný prostor před impozantním Kolářem. Své hráče instruoval, aby pak beze strachu chodili do útoku. Stopeři Piqué a Lenglet si mohli připadat, že na ně míří jezdci Apokalypsy," uvádí.

Nekompromisní souboj slávisty Vladimíra Coufala s Arturem Vidalem z Barcelony.

Emilio Morenatti, ČTK/AP

Marca píše, že Slavia si za odvážný výkon odvezla z Nou Campu zaslouženou remízu. "Slavia se stejně jako v zápase v Praze předvedla jako tým, který tvrdě pracuje a miluje kombinační fotbal. Na trávník nastoupili bez jakéhokoliv komplexu z Nou Campu, s vytaženou obranou, která by se mohla na první pohled zdát jako sebevražda. Ale tato Barcelona není tou, kterou byla v předchozích letech," píše list.

El País označil Slavii za optimistický tým. "Je na poslední místě skupiny, ale doma i venku hraje, jako kdyby už byla jistým postupujícím ze skupiny. Do zápasu jde bez pochyb a obav. Je to jednoduše optimistický tým, který těší, když ho srovnávají s Liverpoolem," uvádí s odkazem na podobnosti Trpišovského stylu s taktikou kouče vítěze Ligy mistrů Kloppa.

Lionel Messi kličkuje před kapitánem Slavie Tomášem Součkem. Vpravo další slávista Nicolae Stanciu.

Emilio Morenatti, ČTK/AP

Marca ve svém hodnocení označila za nejlepšího hráče utkání Koláře. Jeho výkonu si všimly i další listy. "Proti Slavii chyběl gól Messiho, hlavní postavou byl Kolář," napsal El País. Upozornil, že Barcelona vyšla na svém hřišti gólově naprázdno po 48 duelech, naposledy ji "vynulovalo" v předminulé sezoně loni v únoru Getafe (0:0).

Výkon Barcelony byl podle španělských listů impotentní a neusmířil fanoušky po víkendové ligové porážce 1:3 na hřišti Levante. "Barcelona nedokázala skórovat proti organizovanému a nebezpečnému soupeři. Kdyby šlo o box, Valverdeho tým by vyhrál na body, ale toto byl fotbal, ve kterém se počítají góly. A ty nepřišly," shrnul Sport. La Vanguardia dodává, že Katalánci by potřebovali elektrošok. "Ale nikdo není schopný ho aplikovat, ani Messi, který je zápas od zápasu víc osamocený," píše.

Sešívaní se každopdáně dočkali další pochvaly. „Slavia má skvělý tým, a to nejen proto, jak odehrála zápas s námi. Podává výborné výkony. Je dobře, že se dostala do Ligy mistrů. Vnesla do ní svěžest a komplikuje nám život. Sice jsme přišli o body, ale tým s takovou chutí do hry a nasazením musím ocenit," pochválil pražský tým Ernesto Valverde, trenér Barcelony.

Jeho svěřenci navzdory ztrátě vedou tabulku skupiny o bod před druhým Dortmundem. "Samozřejmě jsme chtěli získat tři body, ale je třeba si uvědomit, že jsme ve velmi těžké skupině. Nejen kvůli dalším dvěma soupeřům Dortmundu a Interu Milán, ale i kvůli Slavii. Zápasy s ní nám to jasně ukázaly. Uvidíme, co bude zapotřebí, abychom postoupili. Je jasné, že musíme vyhrát v dalším zápase s Dortmundem," zdůrazňuje Valverde.