Divoká Liga mistrů: Dvě červené za pár sekund? Ajax zuří, experti hájí sudího

Nevídaná divočina. Dvě penalty, dvě červené karty, dva vlastní góly a k tomu přestřelka 4:4. Co může chtít fotbalový fanoušek víc? Bohaté menu mu servíroval zápas Ligy mistrů mezi Chelsea a Ajaxem. Nadšení museli být fanoušci, stejně jako experti. „Bylo to peklo, jako na divokém Západě," glosoval duel nabitý důležitými okamžiky Gary Lineker, bývalý anglický reprezentant a v současnosti televizní expert.

Bitva na Stamford Bridge nabídla všechno možné jen ne nudu. A to od první minuty. Ajax vedl od 2. minuty díky vlastnímu gólu, ale za chvíli Blues srovnali z penalty. Po dvaceti minutách však vedli znovu hosté a když si do přestávky ještě míč nafackoval brankáři Chelsea a odrazil se do sítě, měl nizozemský tým luxusní náskok 3:1.

Klíčové pro další vývoj bylo i to, že se žlutými kartami odcházeli do kabin oba stopeři amsterdamského celku Veltman a Blind. „Byl to šílený poločas, nikdo nechápal, co se to na hřišti děje. Ve studiu jsme si ale říkali, že jeden ze stoperů Ajaxu zápas kvůli červené kartě nedohraje," tvrdil Rio Ferdinand, další z odborníků a bývalý vynikající obránce Manchesteru United.

I po přestávce ale nejprve všechno vypadalo jako nizozemská pohádka. Ajax totiž zvýšil náskok na 4:1 a mohlo se zdát, že definitivně zlomil duel na svou stranu. Opak byl pravdou a začalo fotbalové peklo. Azpilicueta snížil na 2:4 a duel gradoval.

Během pár sekund se nejprve vyfauloval stoper Blind, jeho parťáka Veltmana trefil míč během stejného útoku v pokutovém území do ruky. Sudí vytasil i podruhé červenou kartu a ještě ukázal na penaltový puntík. Fotbalisté Ajaxu se chytali za hlavu, nevěřili vlastním očím a útočili na sudího jako vosy. „Byla to chyba Blinda, jeho faul byl na žlutou kartu a on už jednu měl. Při následné akci byla ruka ve vápně," podpořil Ferdinand červenou karetní etudu sudího.

S tím však rozhodně nesouhlasil trenér Ajaxu Erik Ten Hag. „Viděl jsem tam faul na Blinda, teprve v důsledku toho fauloval on," zlobil se kouč. „Pak přišla ještě další červená a penalta, dostali jsme během chvíle tolik trestů," kroutil hlavou. „Štve mě, že jsme o ty hráče přišli pro příští zápas. Jinak jsme stále pozitivní," dodal už ve smířlivějším tónu kouč s tím, že právě tenhle okamžik ale změnil zásadně celé utkání.

Gól! Reece James slaví gól Chelsea v utkání Ligy mistrů proti Ajaxu.

David Klein, Reuters

Ajax nakonec neudržel ani těsné vedení a chvíli před koncem vyrovnal mladíček Reece James, Stamford Bridge se topil v euforii. Z odepsaného zápasu nakonec Chelsea urvala bod. „Bylo to bláznivé utkání. Využili jsme toho, že hrál Ajax o devíti. Škoda, že už jsme neměli čas, abychom se porvali o vítězství," zářil James. „Svůj gól beru jako bonus, nakonec je po tom všem remíza jako dobrý výsledek," dodal.