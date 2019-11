Úleva pro spoluhráče, ještě větší pro trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského.

„Trénoval už v pondělí, ale dnes šel do přípravy naplno, takže by měl být na Inter připravený. I když u virózy člověk nikdy neví," evidentně se ulevilo slávistickému kouči, že Souček bude na konfrontaci s milánskými Nerazzurri nachystaný.

Stejně jako Ševčík, nad jehož startem se rovněž vznášel otazník. „Podezření na vážnější zranění se nepotvrdilo, je v pořádku," potvrzoval Trpišovský, že i dalšího případného absentéra ze seznamu škrtl.

U Masopusta se tím až tak jistý není.

„Noha ho pořád bolí, proto i trénink absolvoval s úlevou. Zatím je to s ním padesát na padesát, uvidíme až ve středu po tréninku," nebyl si jistý, jak to s dalším hráčem základní sestavy bude.

Brankář Slavie Praha Ondřej Kolář odchází předčasně z tréninku před utkáním Ligy mistrů.

Vlastimil Vacek, Právo

Brankář Kolář ho sice také vystrašil, když odešel z tréninku už po pár minutách s bolestivou grimasou ve tváři, ale v gólmanově případě byl a zůstává optimistou.

„Vždycky, když měl nějaký drobný zdravotní problém, odchytal životní zápas. Před utkáním na Interu vypadal jako hotová troska. Potácel se, v obličeji žádnou barvu a pak zachytal velmi dobře. Ostatně, není to poprvé, podobnou situaci zažíváme s Ondrou potřetí v sezoně," připomněl Trpišovský.

Duel bude samozřejmě nesmírně důležitý pro oba týmy. Slavii sice ve čtyřech dosavadních střetnutích základní skupiny zahrnovala za předváděné výkony jen a jen chvála, body však má na kontě jen dva. Za remízy na Interu a v Barceloně.

„A to je za předváděné výkony málo, minimálně jeden zápas jsme měli vyhrát," nepopírá Trpišovský, že je z dosavadního bodového profitu svého týmu přece jen rozpačitý.

„Pokud tedy chceme v evropských pohárech pokračovat, musíme vyhrát," naznačuje, že proti Interu nemá Slavia na vybranou.

„Dál nemyslím, nad programem posledního kola nepřemýšlím. Jediné, nad čím přemýšlím a co mě motivuje je výhra v Lize mistrů na domácím hřišti a před našimi fanoušky. Teď, v tuto chvíli," nenechává nikoho na pochybách, že ona chvíle nastane ve středu v noci.

A nic na tom nemění, že jeho tým oba předchozí zápasy v Edenu prohrál - s Dortmundem 0:2, s Barcelonou 1:2. Trpišovský věří, že tentokrát vítězství přijít může. Ostatně, už na milánském San Siru jeho tým s Interem remizoval. A proč také ne, když Souček nastoupí a jeho svěřenci už jsou po čtyřech duelech ve skupině zkušenější a protřelejší?

Fotbalisté Slavie Michal Frydrych, Vladimír Coufal a trenér Jindřich Trpišovský po utkání v Olomouci.

Luděk Peřina, ČTK

„Zápas s Italy je pro nás klíčový," přitakával Trpišovský.

I během podvečerního tréninku bylo na jeho svěřencích patrné odhodlání partii s Nerazzurri zvládnout, získat tři body a zůstat ve hře o setrvání v pohárové Evropě.

„Postoupit a pokračovat v Lize mistrů je strašně těžké, ale v Evropské lize chceme hrát i na jaře," netajil brankář Ondřej Kolář, že Pražané myslí na třetí příčku ve skupině a přestup do druhé prestižní evropské klubové soutěže.

V případě výhry by k ní měli blíž, jelikož by Inter v tabulce předstihli, neboť na něj ztrácejí dva body. Kdyby uhráli jen remízu, rozhodlo by 10. prosince poslední kolo, kdy Slavia hraje v Dortmundu a Inter hostí Barcelonu.