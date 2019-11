Inspiroval ho. Slávistický kouč ostatně nepopírá, že se snažil vždy vcítit do uvažování a myšlenkových pochodů italského fotbalového velikána a nyní veleúspěšného trenéra Antonia Conteho. Jen v jednom se s ním Jindřich Trpišovský neshodne. „Do sexuálního života svých hráčů se tedy rozhodně nepletu,“ narážel před středeční konfrontací s milánským Interem na nedávný proslov trenéra Conteho k hráčům Nerazzurri, že sexuální akt by neměl během sezony trvat příliš dlouho a je při něm lepší mít stálou partnerku.

Ne snad, že by byl Trpišovský puritán, pro něhož jsou řeči o sexu tabu. Ale mluvit hráčům do soukromí jako Antonio Conte? Radit jim, jak si mají v posteli počínat? Nebo snad, jak a s kým mají prožívat sexuální radovánky?

Ne, to je parketa trenéra Conteho, s jehož týmem se Slavia ve středu večer utká v dalším díle Ligy mistrů. Ten totiž neváhá mít na své svěřenci i v tomto směru nároky a striktní požadavky.

„Chceme být úspěšní a tomu musíme podřídit vše, což se týká i osobního života hráčů. Sex nevyjímaje. Fotbal je boj. Může mít jen jediného vítěze. A já udělám se svým týmem všechno pro to, abychom my byli na té správné straně," nechal se Conte slyšet před cestou do Prahy.

„Během sezony by sexuální akt neměl trvat příliš dlouho. Není dobré se příliš v tomto směru rozptylovat a unavovat. A určitě je lepší mít stálou partnerku," přidával padesátiletý italský trenér.

„Tak to já se do sexuálního života svých hráčů tedy rozhodně nepletu. V tomhle jsou kluci dost zkušení, mají své rodiny, vědí, jak na to. Radím jim jen ve fotbalových věcech," pobaveně reagoval na nadhozené téma hráči a sex Trpišovský.

Jinak však přiznal, že Conte mu sloužil a slouží k inspiraci. Ovšem jen v trénovaní, vedení mužstva, koučování. A také v přístupu ke klubovému vedení.

„Je odvážný, jde za svým, nekouká vlevo ani vpravo. Pro Inter je jeho angažování skvělou volbou," vysekl Contemu okamžitě poklonu.

„Získal titul v Itálii i Anglii, vedl italskou reprezentaci, takže samo sebou, že patří mezi pět nejlepších trenérů na světě. Když působil v Chelsea, hodně jsme jeho práci studoval a inspiroval se jí," netajil Trpišovský, že i Conteho trenérský rukopis na něho hodně působil.

Ostatně, teď se do hry a výkonů Nerazzurri zase promítá.

„Od zápasu, který jsme s nimi hráli na San Siru, je na nich progres patrný. V propracované defenzivě, v obrovské pracovitosti všech hráčů, ale zrovna tak v presinku, který je mnohem agresivnější než v úvodu sezony," vyjmenovával slávistický trenér klady, jež na hře Interu vidí a s nimiž se bude muset jeho tým ve středeční noci v utkání Ligy mistrů vyrovnat.

„Inter udělal za pět měsíců pod Contem velký posun. Vždyť prožívá nejlepší vstup do sezony od padesátého roku. A bude lepší a lepší. Ale přesto si na něj troufáme a chceme ho porazit," netajil Trpišovský, jak velký zálusk má na skalp italského protivníka i Antonia Conteho.