Mourinho v ráži! Extravagantní kouč chtěl pro hrdinu speciální odměnu, jak to dopadlo?

Mourinho vedl v Lize mistrů Tottenham do první bitvy a ze začátku to vypadalo na pořádný průšvih. Řecký tým totiž vedl 2:0 a extravagantní Portugalec jen kroutil hlavou, co se na trávníku děje. Jenže gól Alliho do šatny tým nastartoval, a když v 50. minutě Kane srovnal, stadion nadšeně bouřil. Podíl u trefy na 2:2 připisoval Mourinho i mladému podavači míčů (na videu v čase cca. 0:45). Jeho rychlá reakce pomohla zaskočit defenzivu Olympiakosu a kouč Spurs byl u vytržení. V návalu radosti si s mladíkem běžel plesknout. Nakonec se ukázalo, že tenhle gól ještě víc nabudil Tottenham a hosty srazil do kolen.

„Začali jsme špatně, chyběla nám energie. Ale gól Alliho nás vrátil do hry," vykládal po utkání Kane. Neskrýval radost ze své trefy, ale odmítal roli hrdiny. „Samozřejmě je skvělé, když se vám povede dát důležitý gól a váš tým vyhraje," zářil.

Mourinho se po utkání chystal odměnit pozorného podavače míčů speciálním zážitkem. Chtěl jej pozvat do šatny Spurs. Jenže se mladíka nepodařilo najít. „Miluji inteligentní podavače míčů. Moc nám pomohl. Četl hru, byl velmi dobrý," chválil Mourinho. „Chtěl jsem ho pozvat do šatny, aby to s námi oslavil, ale bohužel zmizel," dodal.