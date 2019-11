Řádí jako tsunami. Umí dát parádní gól, fanoušci ale hltají i jeho další kousky. Na oporu Juventusu Paula Dybalu, který nádhernou brankou rozhodl utkání Ligy mistrů s Atlétikem Madrid, se valí chvála. Poklonu si šestadvacetiletý Argentinec vysloužil i od legendárního Pavla Nedvěda, který je viceprezidentem v turínském velkoklubu. „Dybala v této sezoně předvádí skvělé věci. V té minulé hrál pod své možnosti, ale úplně změnil myšlení. Teď je to on a těší mě to, protože může být ještě lepší," uvedl Nedvěd pro Sky Sport Italia.