Myslím, že jsme v Lize mistrů nepropadli, to je plus, říká Josef Hušbauer

Útočník Interu Milán Romelu Lukaku střílí gól do sítě Slavie v utkání základní skupiny Ligy mistrů. Vše sleduje brankář Ondřej Kolář.

Měli jste na lepší výsledek?

V prvním poločase jsme drželi míč, měli jsme i nějaké šance, ale z první příležitosti Interu jsme dostali gól. Byla škoda, že když jsme vyrovnali, že jsme nedokázali přidat do přestávky ještě druhou branku.

Nastartoval vás moment, kdy na základě videa nebyla Interu uznána druhá trefa, a vy jste z následné penalty vyrovnali?

Rozhodčí se ke změně verdiktu zprvu neměl. Vypadalo, že prohráváme o dva góly. Na video se šel podívat až na poslední chvíli. V tu chvíli jsem věřil, že branku zruší a nařídí penaltu. Pro Inter to musel být šok, naopak nám video po psychické stránce mohlo. Kdybychom prohrávali o dva góly, zápas by se už těžko otáčel. Ve druhém poločase se ale soupeř výrazně zlepšil. Musím pochválit jeho útočníky, byli fantastičtí.

Sestřih utkání Ligy mistrů Slavia - Inter Milán.

Pokud by byl na stoperu David Hovorka, který na San Siru vymazal Lukaka, dopadl by zápas jinak?

Těžko říct. Útočníci Interu jsou prostě vynikající. Například Lukaku dal gól, další dva mu neuznali. K tomu nastřelil břevno a přihrál na dva góly. Ukázal, že je velkým hráčem.

Co rozhodlo o porážce?

Produktivita. Lukáš Masopust běžel sám na bránu, bohužel nedal. Navíc jsme udělali velké chyby vzadu, především u druhého gólu. To se prostě stane, nedá se svítit. V závěru jsme už hráli na velké riziko, remíza by pro nás moc neřešila. Soupeř chodil do otevřené obrany, vytvářel si šance.

V posledním zápase na půdě Dortmundu už vám půjde pouze o čest. Co si z účinkování v Lize mistrů odnesete?

Ocitli jsme se v těžké skupině. Odnesli jsme si ze zápasů velké zážitky, ani v jednom jsme nepropadli. Mohli jsme mít ale určitě víc bodů než jenom dva. Doufám, že příští sezonu dostaneme další šanci.

Slavia na jaře bude hrát pouze českou ligu. Zredukuje v zimě kádr?

Nějaké nabídky na kluky určitě přijdou. Asi se bude kádr zužovat, nebude potřeba mít ho tak široký.