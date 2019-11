Slavii neopustím, ujišťuje Kolář. Je však jasné, že v zimě čeká kádr mistra redukce

„Je to pro nás smutné," hlesl brankář úřadujících českých šampionů Ondřej Kolář po pátém představení ve skupině F Ligy mistrů, kdy bylo jisté, že Slavia vyklidí scénu i druhé pohárové soutěže, v níž figurovala.

Po té domácí i evropskou. „Z Mol Cupu jsme vypadli sice smolně, ale zaslouženě. Teď se ještě v Dortmundu při Lize mistrů porveme o vylepšení českého koeficientu a alespoň jedno vítězství v Champions League. Nicméně pohárovou Evropu opustíme taky. Přitom kádr máme nastavený na více soutěží, takže asi dojde na jeho zúžení," přemítal nad budoucností Kolář.

Přitom by mohl být absolutně nad věcí. Po skvělých výkonech na půdě milánského Interu, doma s Dortmundem či Barcelonou a zejména pak právě na půdě Katalánců je jeho jméno jako magnet pro zástupce klubů z předních evropských soutěží, kteří by rodáka z Liberce rádi získali do svého mužstva.

„Já přestup ale vůbec neřeším. Jde o věc manažerů a klubu. A hlavně, já bych chtěl ve Slavii zůstat i pro příští sezonu," vyhlásil do světa Kolář po prohře s Interem.

„Máme neuvěřitelné mužstvo s výbornou partou a skvělým realizačním týmem. Není důvod odcházet. Stejně výjimečné jsou podmínky. V Lize mistrů jsme hráli vyrovnanou partii s velkokluby jako je Dortmund, Inter či Barcelona. Pokud náš celek zůstane pohromadě, můžeme udělat větší úspěch," přiblížila brankářská jednička Pražanů svoje úvahy.

Zatímco Kolář netají, že chce se Slavií nejen dohrát sezonu a dosáhnout s ní na další mistrovský titul, ale zůstat v Edenu ještě i další rok a okusit znovu Ligu mistrů, ostatním hráčům trenér Trpišovský do hlavy samozřejmě nevidí.

Navíc aby si mohl být jistý, že se zachovají stejně, jako Kolář. Teď v zimním přestupním termínu, kdy o některé z nich bude v Evropě nesporně zájem, natož pak za půl roku v létě.

„Vždy jde o poptávku a nabídku," připomíná trenér, ale jedním dechem přiznává: „A samozřejmě i o postoj hráče."

Konejšit se přitom může tím, že z týmu kralujícímu lize a majícímu nasměrováno k dalšímu ligovému primátu se nejspíš nikomu příliš nebude chtít uprostřed sezony odcházet.

„A navíc je pro každého hráče samozřejmě lepší přijít do nového mužstva a prostředí v letní pauze," netají Trpišovský, že i tento fakt svým hráčům připomíná.

To je ale také asi tak všechno, co může dělat.

Dál bude záležet na hráčích, jejich smlouvách a výstupních klauzulích v nich obsažených, na které si ostatně po letním úprku Deliho a Ngadeua dává Slavia už náramný pozor, hlavně však na klubové filosofii a politice.

„Nechceme tým oslabovat, ale naopak ho dál budovat, abychom měli šanci hrát i v dalších sezonách pravidelně v pohárové Evropě a měli šanci i na to dostat se do Ligy mistrů. Pokud bychom hráče neustále prodávali, bude čím dál těžší se do soutěže dostat a hrát takové zápasy, jako jsme s Barcelonou, Interem, Dortmundem," připomíná, že po eventuálních odchodech Součka a spol. by se on a Slavia vrátili znovu na samý začátek.

Pak by nezbývalo než znovu hledat nové akvizice v rámci současných finančních možností klubu, lovit v domácích vodách, případně ve vlastních řadách.

Třeba v devatenáctce, která působí v mladé Lize mistrů obrovský pozdvižení svými výkony a výsledky.

„Udělala velký progres a jsou v ní zajímaví hráči. Mám v hlavě dvě tři jména, která bych rád zapojil už v zimě do přípravy. A je tam samozřejmě a samozřejmě Joao Felipe. Jenže účast v soutěžích se zúžila, a tudíž se zúží i kádr," připouští Trpišovský, že i tahle cesta má svá úskalí, i kdy se pochopitelně nabízí. Zvlášť, když Slavia má na hostování v jiných klubech i další hráče. A také mladé a zajímavé...

Chorvatský útočník Petar Musa působící v Liberci je jedním z nich.

„Musíme prostě produkovat takové hráče, abychom doplňovali kádr a nemuseli shánět náhradu za ty, co odejdou," naznačuje další variantu, která by měla Slavii držet dál na domácím fotbalovém výsluní a pomáhat jí k opětovným cestám do pohárové Evropy.