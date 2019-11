Lukaku si po výhře stěžoval. Slavia přichází s omluvou

Lukaku měl významný podíl na výhře Interu. Jeden gól vstřelil sám a další dva připravil pro ofenzivního kolegu Lautara Martíneze. Radost z dobrého výkonu mu ale částečně zkazilo chování některých fanoušků.

"V zápase se mi to stalo dvakrát. Není správné, aby to lidé dělali. Žijeme v roce 2019 a v týmech je hodně hráčů různých národností. A když na stadiony přijdou lidé, kteří se chovají takhle špatně, není to dobrý příklad pro děti. Doufám, že s tím UEFA něco udělá," řekl Lukaku brazilské televizi Esporte Interativo.

Lukaku se ve 35. minutě při oslavě druhého gólu, který nakonec neplatil po opravném verdiktu videorozhodčího, otočil směrem k tribunám a přiložil si ukazováček k uchu na znamení, že nadávky slyší. "Celý stadion to dělal, když Lautaro vstřelil první gól," prohlásil šestadvacetiletý belgický reprezentant.

Slavia se Lukakuovi i celému Interu omluvila. "Veškeré projevy rasismu či xenofobie důrazně odsuzujeme, platilo to v minulosti, platí to dnes a bude to platit i do budoucna. Za nenávistný projev několika jednotlivců se omlouváme jak dotčeným hráčům, soupeři, ale i ostatním fanouškům. Toto chování se absolutně neslučuje s hodnotami našeho klubu a ani se základy lidské slušnosti," uvedl pro ČTK tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.