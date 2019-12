Balík pro Slavii! Sešívaní počítají zisk z Ligy mistrů, svůj zlatý poklad však musí porcovat

Pro pokladnu v Edenu bude představovat ukončené účinkování slávistického týmu v Lize mistrů zajímavý a vítaný finanční profit. Přes půl miliardy korun totiž dorazí ze Švýcarska na klubový účet zcela určitě. A když k ní připočte slavistické vedení 300 milionů zinkasovaných zářijovým prodejem Alexe Krále do moskevského Spartaku, půjde už o docela zajímavou sumu. Na nejbližší měsíce určitě.

I proto bude klubová generalita při rokováních o přestupech hráčů v zimním termínu ve výhodné vyjednávací pozici a bude moci šroubovat sumy požadované za souhlas k transferu do mnohem vyšších sfér, než by bylo ještě třeba v létě myslitelné.

Cena klíčových mužů slávistické sestavy díky účinkování a hlavně výkonům v Champions League vzrostla, postavení a kapitál klubu jsou rovněž jiné než před pár měsíci.

Už účastí v základní skupině Ligy mistrů měla totiž Slavia garantovaný příjem 15,25 milionu eur, což v přepočtu činí 389 milionů korun.

V šesti zápasech se povalovaly na trávnících další desítky a desítky milionů, stačilo je jen zvednout. Mužstvo z Edenu se však shýblo jen pro milion a osm set tisíc eur, což představuje přibližně 46 milionů korun. Takový je totiž bonus UEFA za remízy na milánském San Siru a barcelonském Camp Nou, které Pražané uhráli.

Za nerozhodný výsledek totiž UEFA vyplácí každému mužstvu 900 tisíc eur, za výhru pak sumu 2 miliony a 700 tisíc eur k tomu.

Sestřih utkání Ligy mistrů Slavia - Inter Milán

O2 TV Sport

Slávisté proto musí znovu a znovu litovat vyrovnávacího gólu, který inkasovali v úvodním střetnutí v Miláně v nastaveném čase, neboť je připravil o milion a osm set tisíc eur.

K této sumě, která činí 436 milionů korun, ovšem přidává UEFA každému klubu další bonusy.

Jednak tzv. coefficient ranking, který v případě Slavie coby dvaatřicátého klubu na žebříčku činí 1,108 milionu eur, tedy nějakých 28 milionů korun. Nejméně ze všech účastníků skupinové fáze Champions League, dokonce sedmkrát méně, než kolik loni kasírovala Viktoria Plzeň. Ta si totiž díky této bonusové položce přišla na 200 milionů.

Sestřih zápasu Ligy mistrů Barcelona - Slavia

O2 TV Sport

Další platba pak dorazí do Edenu za televizní práva, která kluby podstupují UEFA. Z nich pak dostávají alikvótní část zohledňující, jak velké a početné je televizní teritorium, v němž ten který klub působí. V případě Slavie by podle odborníků pohybujících se na tomto trhu mohla tato částka činit až dvacet milionů korun. To proto, že Pražané měli ve skupině Barcelonu. Dortmund a Inter, tedy atraktivní soupeře ze zemí s velkým televizním trhem.

Pomůžou i příjmy ze vstupného

A k tomu je třeba připočíst příjmy ze vstupného, které zůstávají pochopitelně klubu. Slavia údaje o počtu prodaných vstupenek nezveřejnila, stejně jako oficiálně neoznámila, kolik na vstupném vydělala, odhady se však pohybují mezi šedesáti a sedmdesáti miliony korun...

Sestřih utkání Ligy mistrů Slavia - Barcelona

O2 TV Sport

Finanční profit Slavie plynoucí z účasti v Lize mistrů by měl činit přibližně 549 milionů korun. Taková suma ale pochopitelně na klubovém účtu nezůstane, protože o svůj podíl ze zlatého pokladu se hlásí hráči a realizační tým. Měl by činit patnáct procent, tedy cca 82 milionů a 350 tisíc.

A další peníze pak bude muset Slavia přeposlat klubům, od nichž nakupovala hráče a v jejichž přestupních smlouvách je zakotvena klauzule o procentuální participaci v případě, že se Pražané probojují do Ligy mistrů. V tuzemsku jde především o Jablonec, Liberec, Příbram, jedná se ale pochopitelně i o zahraniční kluby.

A ve hře jsou i provize za účast v Champions League pro agenty a agentury, které hráče zastupují a postup Slavie do Ligy mistrů mají v tomto směru samozřejmě ošetřený. Přesnou sumu, kolik z Edenu pošlou do klubů a kolik agentům, lze jen odhadovat, ale řádově by mohlo jít až o sto milionů korun. Zájemci už se samozřejmě o své díly hlásí...

I tak zůstane v Edenu ze zlatého pokladu s puncem Champions League slušný obnos, odhadovaný na 380 milionů. Není ovšem zdaleka takový, jaký kasírovala loni Viktoria Plzeň. Ta si totiž díky dvěma výhrám, jedné remíze a coefficient rakingu přišla na 700 milionů korun.