V Londýně ho nechtěli, teď se německý přízrak mstí. Po Tottenhamu zničil i Chelsea

V Mnichově se teď tetelí blahem, že jejich Gnabry nepředváděl před pěti lety v Londýně to, co nyní při pohárových cestách Bayernu k Temži. Jinak by ho Arsenal těžko poslal na hostování do West Bromwiche, natož aby ho prodal za pět milionů liber do Brém. „Kdyby tehdy pálil tak, jako teď, pravděpodobně by tu s námi nebyl,“ pronesl ostatně Thomas Müller do mikrofonů Sky Germany, když bavorský celek uštědřil v prvním osmifinále Ligy mistrů londýnské Chelsea tvrdou lekci (3:0). Vlastně tu největší, jakou kdy Blues v pohárových konfrontacích na domácí hřišti zažili.