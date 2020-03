Kruté zjištění: Smrtící pandemii mohl urychlit zápas Ligy mistrů

V zemi se onemocněním COVID-19 nakazilo přes 35 tisíc lidí a téměř 3000 osob zemřelo. Jen v Bergamu zemřelo 533 lidí, z toho 93 za posledních 24 hodin. Krematoria ani nestíhají pohřbívat oběti pandemie. S odvozem rakví z nemocnic pomáhá i armáda.

"Je pravděpodobné, že šíření viru vyvolalo několik velkých spouštěčů. Je dost možné, že zápas Atalanta - Valencie byl jedním z nich. Byl to vrchol kolektivní euforie ve výjimečné sezoně Bergama," řekl Le Foche deníku Corriere dello Sport.

Chřipka je horší, říkali.



Bergamo, noc na čtvrtek.

11 armádních náklaďáků dorazilo do města pro 60 rakví. Místní krematorium už nestačí oběti COVID-19 spalovat. Armáda je převezla do Modeny a Boloně. pic.twitter.com/eNB2HLw55e — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) March 19, 2020

Coronavirus, l'immunologo: Atalanta-Valencia partita zero: Parla Francesco Le Foche, in trincea contro l’epidemia: «Anomalia Bergamo: forse paga anche quella gara a porte aperte» https://t.co/Gw4SzxNsf7 pic.twitter.com/hFDN2mMsv4 — sportlive (@sportli26181512) March 19, 2020

Utkání na San Siru, které se odehrálo před měsícem 19. února, přihlíželo přes 44 tisíc fanoušků. Bergamo zvítězilo 4:1 a po výhře 4:3 v odvetě ve Valencii, která se už hrála bez diváků, postoupilo ve své premiérové sezoně v Lize mistrů mezi nejlepší osmičku týmů.

"Od zápasu uběhl měsíc, takže načasování je relevantní. Koncentrace desítek tisíc lidí, které od sebe dělily jen centimetry, a euforie vedoucí k objímání a křičení, to vše mohlo přispět k šíření viru mezi diváky," prohlásil Le Foche.

"Dokážu si představit, že spousta fanoušků nechtěla o zápas přijít, když už měla lístky, přestože třeba pociťovala mírnou horečku. S odstupem času je šílené, že se hrálo za přítomnosti diváků, ale v té době nebyly věci tak jasné. Dnes by to bylo nepředstavitelné," konstatoval imunolog.

Více než třetina fotbalistů a členů realizačního týmu Valencie měla pozitivní test na koronavirus. V mužstvu Bergama se dosud nikdo nenakazil.

Italská Serie A by se podle plánů mohla rozběhnout 2. května, Le Foche však pochybuje, že s fanoušky v hledišti. "Fotbal sdružuje lidi, což je přesný opak chování, které je potřeba ve stavu pandemie. Je to hrozba. Hrát bez diváků by ale šlo," uvedl Le Foche.