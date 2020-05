Hodně zamotaný příběh Ligy mistrů. Přijde Istanbul o její vyvrcholení?

Dnes měla vyvrcholit v Istanbulu fotbalová Liga mistrů, ale kvůli pandemii koronaviru je zatím nejasné, jakým způsobem a kdy bude soutěž dohrána. Podle médií není jisté ani to, že se o vítězi rozhodne v největším tureckém městě. UEFA zvažuje stále všechny možné varianty, včetně změny finálového dějiště, uvedla agentura AFP. Také list New York Times napsal, že rozhodující duel se zřejmě neodehraje v Turecku, Atatürkův stadion má místo toho hostit některé budoucí finále.

Liga mistrů byla přerušena stejně jako prakticky kompletní sportovní dění ve světě v březnu v průběhu osmifinálové fáze. UEFA chce soutěž dohrát do konce srpna. Podle AFP je uvažovaným termínem finálového zápasu 29. srpen. Ke klíčovému jednání se výkonný výbor sejde 17. června.

"Společně s kluby, ligami a národními svazy zvažujeme všechny možnosti. Týká se to termínů i hracího modelu," řekl AFP mluvčí UEFA. "Žádné rozhodnutí zatím nepadlo, změnit by se to mělo 17. června při zasedání exekutivy," dodal.

Listu New York Times řekl nejmenovaný zasvěcený zdroj, že finálový zápas bude z Turecka přeložen do jiné země. UEFA o tom údajně jedná s istanbulskými pořadateli, jako náhrada jim má být přidělena organizace finále LM v příštích letech. Kandidátů na uspořádání finále má být víc, španělská média spekulují jako o možném náhradním dějišti o Lisabonu. Každopádně je za současné situace krajně nepravděpodobné, že by se Liga mistrů dohrála s diváky.