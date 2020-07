Guardiola: Manchester City si po verdiktu CAS zaslouží omluvu

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola uvedl, že jeho tým by si zasloužil omluvu poté, co arbitrážní soud CAS zrušil jeho dvouletý zákaz startu v evropských pohárech od UEFA. Verdikt španělský kouč označil za dobrý den pro fotbal.

Podle Guardioly byla spekulacemi o tom, že porušoval finanční fair play, poškozena pověst klubu. A vymezil se také proti komentářům dalších trenérů z Premier League Josého Mourinha a Jürgena Kloppa.

Kouč Tottenhamu Mourinho označil rozhodnutí CAS udělit City pokutu deset milionů eur (zhruba 267 milionů korun) za nespolupráci při vyšetřování za ostudnou.

"Možná. Ta věc s těmi penězi, možná," reagoval Guardiola na dnešní tiskové konferenci. "Ale José a všichni ostatní trenéři by si měli uvědomit, že jsme byli poškozeni. Zasloužíme si omluvu. Protože, jak už jsem řekl mnohokrát dříve, kdybychom udělali něco špatného, rozhodnutí UEFA a CAS bychom naprosto respektovali, protože bychom byli vinní. Máme ale právo se bránit, když máme pocit, že jsme se chovali správně. Tři nezávislí soudci to potvrdili," řekl španělský kouč.

Liverpoolský trenér Klopp k pondělnímu verdiktu arbitráže poznamenal, že to není dobrý den pro fotbal. "Naopak, včerejšek byl dobrým dnem pro fotbal, protože hrajeme podle stejných finančních pravidel jako všechny kluby v Evropě. Všechny. Kdybychom ta pravidla porušili, dostali bychom trest," uvedl Guardiola.

"Byli jsme poškozeni. Lidé o nás pořád říkali, že podvádíme a lžeme. Presumpce neviny neexistovala," řekl Guardiola, jenž také reagoval na slova šéfa španělské ligy Javiera Tebase. Ten je dlouhodobým kritikem City a zpochybnil, zda je CAS správným soudem pro to, aby rozhodoval takové kauzy.

"To je další z takových. Seňor Tebas neskutečně žárlí na Premier League a anglický fotbal. Navíc je to skvělý právní expert: příště se ho zeptáme, k jakému soudu máme jít a jací soudci nás mají soudit. Myslím, že by se měl spíš starat o La Ligu. My budeme hrát příští sezonu Ligu mistrů, seňore Tebasi, protože to, co jsme dělali, jsme dělali správně," dodal kouč City, kteří mají tři kola před koncem jistotu druhého místa v tabulce za bezkonkurenčním Liverpoolem.