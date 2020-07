Neapol by uvítala přeložení osmifinále LM mimo Barcelonu

Vedení fotbalové Neapole se nelíbí, že i přes narůstající počet lidí nakažených koronavirem ve Španělsku má italský celek příští týden nastoupit v Barceloně k odvetě osmifinále Ligy mistrů. Podle předsedy klubu Aurelia De Laurentiise by se mělo utkání přeložit na bezpečnější místo.

"Mám ze Španělska hodně zmatených a vystrašených zpráv a oni (UEFA) se tváří, jako že se nic neděje," řekl De Laurentiis. "Copak je problém říct: Nejezděte do Barcelony, ale radši jeďte do Portugalska, Německa nebo do Ženevy," prohlásil jednasedmdesátiletý funkcionář.

První zápas v Neapoli skončil v únoru 1:1, poté však Ligu mistrů přerušila pandemie koronaviru a březnová odveta byla přesunuta na 8. srpna. Vítěz dvojutkání postoupí na závěrečný čtvrtfinálový turnaj v Lisabonu. K podobnému kroku sáhla UEFA také v případě Evropské ligy, jejíž čtvrtfinále se budou hrát v Německu.

O změnách formátu UEFA informovala před třemi týdny s tím, že od čtvrtfinále se bude hrát už jen na jeden zápas. Oznámen byl také náhradní plán pro případ, že by se některé osmifinálové zápasy nemohly uskutečnit v původním dějišti. Jako náhradní lokality byly vybrány Porto a Guimaraes.

Katalánsko bojuje s pandemií

"Když mohli dát Ligu mistrů do Portugalska a Evropskou ligu do Německa, tak myslím, že my bychom v Portugalsku nebo Německu mohli hrát také. Nechápu, proč bychom měli hrát ve městě, kde je situace kritická," přidal De Laurentiis.

Španělsko totiž v posledních dnech zaznamenalo nárůst nakažených a podle ministra zdravotnictví Salvadora Illy jich je 60 procent ze severovýchodní části Katalánska, kde je právě Barcelona. Nakažené hráče zaznamenali v Seville, Realu Madrid a Zaragoze.

"Šíření nákazy v Barceloně nám dělá starosti především kvůli hustotě obyvatel," uvedl Illa. "Podobně je na tom i zbytek Španělska. Je to pandemie, takže jsme v pohotovosti a jednáme podle toho. Většina míst, kde se nákaza začala šířit, je pod kontrolou," přidal ministr.