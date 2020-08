Atlético zatím do Portugalska neodletí, čeká na výsledky testů

Fotbalisté Atlética Madrid kvůli dvěma pozitivním testům v týmu zrušili poslední trénink před odletem do Portugalska, kde se mají ve čtvrtek utkat ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Lipskem. "Rojiblancos" měli odletět do Lisabonu večer, ale podle mluvčího klubu se všechny plány odložily do doby, než budou známy výsledky testů na covid-19, které dnes mužstvo podstoupilo.