Danke, Bayern! Sešívaní rýžují v žitě, mají jistou minimálně Evropskou ligu

Prodloužení smlouvy s úspěšným trenérem Trpišovským, pokladna, která se v době koronavirové krize utěšeně plní. Fotbalová Slavia registruje na startu nové sezony samé dobré zprávy. O jednu významnou se jí ve středu večer postaral mnichovský Bayern. V semifinále Ligy mistrů vyřadil Lyon, takže sešívaní se posunuli z třetího předkola nového ročníku rovnou do play off. A i kdyby v něm vypadli, mají jistý start alespoň v základní skupině Evropské ligy. Za minulou sezonu vykazují zisk 183 milionů korun.

„Danke, Bayern!“ děkují sešívaní bavorské mašině. Lyon byl posledním klubem, který případným triumfem v Lize mistrů mohl zkřížit slávistům plány.

Teď už v Edenu vědí, že si stejně jako loni ušetří námahu ve třetím předkole. A mají jistotu, že na podzim bez základní skupiny v pohárech nezůstanou. V případě neúspěchu v Lize mistrů mají start v Evropské lize zajištěný.

Loni výhodné konstelace využili a přes Kluž do milionářské soutěže postoupili.

ℹ️ | Slávisté mají jistotu play-off @ChampionsLeague. O tom, jestli budou v play-off nasazení, se rozhodne v utkáních druhého předkola! ✨#UCL



📰 ČLÁNEK ➡️ https://t.co/RZN0QC6fJm pic.twitter.com/iabeVajgjZ — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 19, 2020

Letos mají cíl stejný. O tom, zda bude Slavia do play off nasazená, nebo ne, rozhodnou utkání druhého předkola. Pokud jeden z dvojice Celtic Glasgow, Dinamo Záhřeb nepostoupí přes Ferencváros, resp. Kluž, budou sešívaní nasazení. Pokud oba celky postoupí do třetího předkola, sešívaní budou před losem play off nenasazení.

„Všechno nám nahrává, podařilo se 4. předkolo. S trochou štěstí můžeme být i nasazeni. A i kdyby ne, věřím, že odehrajeme ve 4. předkole skvělé zápasy a užijeme si los základních skupin,“ těší se šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Ne zážitkový los, ale hratelnou skupinu

Stále však kalkuluje především s Ligou mistrů. V minulé sezoně v ní sice Slavia hrála vyrovnané partie s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán, ve skupině ale skončila poslední.

„Musíme chtít tentokrát nejen zážitkový los, ale dobrou skupinu. Strašně bychom si přáli, abychom dostali aspoň jednoho hratelného soupeře. Chceme zkusit skončit třetí a dál pokračovat do jarní fáze Evropské ligy. Taková je naše ideální představa a podřizujeme jí v klubu vše,“ líčí Tvrdík.

Sešívaní si mohou připadat jako v žitě

„Navzdory koronavirové krizi je klub paradoxně v nejlepší finanční kondici za dobu, co ve Slavii jsme. Za minulou sezonu jsme vykázali zisk 183 milionů korun, navíc v něm nejsou započítány platby za přestup Tomáše Součka, které začnou chodit až teď. A jelikož máme minimálně Evropskou ligu jistou, je příjemné, že i další sezonu zakončíme v černých číslech,“ libuje si Tvrdík.

První utkání play off Ligy mistrů se odehraje 22., nebo 23. září, odveta pak 29., nebo 30. září. Soupeře Slavii los přidělí 1. září.