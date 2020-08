Hrozí kontumace! Páteční zápas Slovanu v Lize mistrů byl zrušen

Nákaza covidem-19 byla v pondělí zjištěna u nejmenovaného hráče a funkcionáře. Klub bez nich odcestoval k utkání, protože podle prohlášení Slovanu testy ostatních členů výpravy byly negativní. Utkání bylo přesto přeloženo a odehrát se mělo v pátek od 18 hodin SELČ.

Slovan kvůli tomu ve čtvrtek povolal z Bratislavy sedm hráčů, kteří nebyli v původní výpravě, a doplnil je o devět juniorů. Před odletem byli všichni negativní, ale na místě byl podle serverů nordlysid.fo a rosyni.fo u jednoho člena provizorní nominace zjištěn koronavirus. To s ohledem na pravidla místních úřadů znamenalo, že slovenský celek musel do karantény nebo se vrátit domů.

Zápas byl zrušen a reálně kvůli tomu hrozí, že Klaskvík bez boje postoupí do druhého předkola. To by outsidera potěšilo. "Domácí dělají všechno pro to, aby se nehrálo," uvedl ještě před odvoláním duelu na klubovém webu generální ředitel Slovanu Ivan Kmotrík.

Kontumací už v Lize mistrů skončil finálový duel kvalifikační fáze, který se neodehrál kvůli nákaze koronavirem v týmu Drity z Kosova. UEFA původně odložený zápas 12. srpna kontumovala 3:0 ve prospěch severoirského Linfieldu.