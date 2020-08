Z koronavirové nouze atraktivní hit! Zajímavé, komentuje šéf UEFA novinku

Liga mistrů byla stejně jako řada dalších sportovních soutěží kvůli nákaze covid-19 na několik měsíců přerušena, a aby se stihla dokončit, musela UEFA provizorně změnit hrací systém. Po dohrání osmifinálových sérií se uskutečnil turnaj pro čtvrtfinalisty v Lisabonu, kde už se však hrálo bez odvet pouze na jedno utkání.

Podobný systém byl zaveden i v Evropské lize a Čeferin uvedl, že na něj má pouze pozitivní ohlasy. "Musím říct, že hrát na jeden zápas mi přijde zajímavější než klasicky na dvě utkání," řekl dvaapadesátiletý Slovinec AP. "Je to jeden ze zajímavých dopadů pandemie. Museli jsme tento systém zavést a nakonec zjišťujeme, že je to velmi zajímavé," dodal.

Čeferin by se proto změně formátu nebránil. "Turnaj pro osm čtvrtfinalistů by se do termínové listiny dostával špatně, ale lidé mají dramatické zápasy rádi a v Lize mistrů i v Evropské lize může v jednom zápase porazit každý každého. Měli bychom o tom do budoucna uvažovat. V září nebo v říjnu bychom se tom mohli bavit už zcela vážně," dodal.

Šéf UEFA také nesouhlasí s tím, že kvůli menšímu počtu zápasů by UEFA přišla o peníze z vysílacích práv. "Sice by bylo méně zápasů, ale když to pojmete správně, tak by jejich hodnota mohla být ještě větší. Moji přátelé z fotbalu i mimo něj mi posílají zprávy, jak jsou z tohoto systému nadšení, ne z taktiky," prohlásil Čeferin.

Podle něj sice asi není proveditelné uspořádat v nabité sezoně jako nyní turnaj pro osm čtvrtfinalistů, ale týdenní Final Four by nemusel být problém. "Byli byste v centru pozornosti na týden, celý svět by vás sledoval a to by bylo fantastické. Ale uvidíme. Kalendář je velmi nabitý, hráči hrají skoro 365 dnů v roce a na to nesmíme zapomínat," dodal Čeferin. Nejasný je zatím postoj klubů.