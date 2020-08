Letíme! Plzeň může odcestovat do Alkmaaru, kde se začne prát o zlatý poklad

Oddechli si. Fotbalisté Plzně mohou odcestovat do Nizozemska, kde je ve středu čeká 2. předkolo Ligy mistrů s Alkmaarem. Testy na koronavirus byly negativní. Mužstvo je až do odletu drženo v přísné izolaci. Viktoria nechce dopadnout jako třeba bratislavský Slovan, který minulý týden vypravil na Faerské ostrovy dokonce dva různé týmy, ale nakonec si do míče stejně nekopl...