Jako by Plzeň nastoupila proti Ajaxu. Český záložník Eindhovenu varuje před silou Alkmaaru

Dobře ví, co umí Alkmaar. S dnešním soupeře fotbalové Plzně ve 2. předkole Ligy mistrů má záložník Eindhovenu Michal Sadílek nepříjemnou zkušenost z jarní části nizozemské ligy. PSV dostal doma od Alkmaaru čtyři góly (0:4). Jedna z klíčových postav reprezentace do 21 let má pro protivníka Viktorie jen slova chvály.