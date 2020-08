Osud jde Slavii na ruku! Sešívaní budou nasazeni, mohou narazit i na Kangu

Jejich šance na návrat do hlavní části milionářské soutěže se opět o něco zvýšily. Fotbalisté pražské Slavie mají po středečních zápasech 2. předkola Ligy mistrů jistotu, že při losu play off budou nasazeni. V klíčovém dvojzápase o postup může narazit na Young Boys Bern, Crvenou zvezdu Bělehrad, Karabach, Maccabi Tel Aviv, Molde, Midtjylland, Ferencváros, Brest či Omonii Nikósie.

Dobře věděli, co je ve hře. Pokud by jeden z dvojice Celtic Glasgow, Dinamo Záhřeb nepostoupil přes Ferencváros, resp. Kluž, byli by sešívaní ve 4. předkole Ligy mistrů nasazení.

Slávisté se také opravdu dočkali. Celtic vypadl, takže Pražané se posunou mezi čtyři nasazené. Vyhnou se tak papírově nejtěžším soupeřům Salcburku, Olympiakosu Pireus a Dinamu Záhřeb, které ještě čeká 3. předkolo.

💭 Koho byste si přáli, slávisti? 🤔



🗺️ Brest, Midtjylland, Molde, Tel Aviv, Omonii, Karabach, Ferencvaros, Crvenu Zvezdu, nebo Young Boys Bern? #UCL pic.twitter.com/z30gtMmbpI — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 26, 2020

Los se uskuteční v úterý ještě předtím, než se odehraje 3. předkolo. Slavia tak bude příští týden znát dvojici, ze které vzejde její soupeř. Může narazit na Young Boys Bern, Crvenou zvezdu Bělehrad, Karabach, Maccabi Tel Aviv, Molde, Midtjylland, Ferencváros, Brest či Omonii Nikósie.

Pikantní by samozřejmě byl duel s CZ Bělehrad, kam se nedávno ze Sparty vrátil záložník Guélor Kanga.

Tvrdík už se kouká dál

„Všechno nám nahrává, podařilo se 4. předkolo. S trochou štěstí můžeme být i nasazeni. A i kdyby ne, věřím, že odehrajeme ve 4. předkole skvělé zápasy a užijeme si los základních skupin," těšil se minulý týden Jaroslav Tvrdík, šéf klubu, který má jistotu minimálně startu v Evropské lize.

✨ Po dnešku je jisté, že budeme v play-off @ChampionsLeague jako nasazení! #UCL



ℹ️ První utkání play-off odehrajeme 22., nebo 23. září, odveta nás pak čeká 29., nebo 30. září. Soupeře nám přidělí los konaný 1. září. pic.twitter.com/tPDbaIwfpa — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 26, 2020

Stále však kalkuluje především s Ligou mistrů. V minulé sezoně v ní sice Slavia hrála vyrovnané partie s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán, ve skupině ale skončila poslední.

„Musíme chtít tentokrát nejen zážitkový los, ale dobrou skupinu. Strašně bychom si přáli, abychom dostali aspoň jednoho hratelného soupeře. Chceme zkusit skončit třetí a dál pokračovat do jarní fáze Evropské ligy. Taková je naše ideální představa a podřizujeme jí v klubu vše," zdůrazňuje Tvrdík.